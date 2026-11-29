Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Penelope triplicó su tamaño por una acumulación de aire bajo la piel y necesitó varios drenajes para estabilizarse. Tras recibir el alta veterinaria, continúa su recuperación bajo el cuidado de una organización de protección animal.

Una eriza llamada Penelope estuvo cerca de morir después de que una condición poco frecuente hiciera que su cuerpo triplicara el tamaño habitual. El equipo veterinario debió drenarle 600 mililitros de aire acumulado bajo la piel para aliviar la presión y evitar un desenlace fatal.

El animal fue encontrado por una persona el 16 de noviembre y trasladado de urgencia a la clínica Apex Vets, en Denny, Falkirk, Escocia. Una radiografía confirmó que padecía el síndrome globo, un trastorno en el que el gas queda atrapado en el tejido subcutáneo.

El síndrome globo hizo que Penelope triplicara su tamaño

Antes de enfermar, Penelope tenía unos 4 centímetros de diámetro, pero llegó a medir 13. El tratamiento requirió más de una intervención: después de cada drenaje, volvía a inflarse y alcanzaba el tamaño de una pelota de fútbol pequeña.

El cirujano veterinario Calum Aitken, a cargo de la atención, contó que el equipo advirtió que la hinchazón avanzaba mientras atendía otra emergencia.

“Mientras atendíamos otra emergencia, miramos y el erizo se estaba poniendo un poco más grande, así que nos lanzamos a drenarlo”. “Tenía el tamaño de una pequeña pelota de fútbol o una sandía grande. Casi parecía un pequeño budín de Navidad”.

Por qué se acumula aire bajo la piel de un erizo

Según explicó Apex Vets, la hinchazón puede confundirse con un embarazo o con el aspecto robusto de algunos erizos. Sin embargo, el síndrome globo se produce por una acumulación de aire bajo la piel, que suele originarse después de un traumatismo, como un accidente de tránsito o el ataque de un depredador.

Sin atención veterinaria, la presión acumulada puede provocar un estado de shock y resultar fatal. Aitken destacó la importancia de que la persona que encontró a Penelope la llevara rápidamente a la clínica.

“Si la hubieran dejado más tiempo, había chances reales de que muriera”.

Penelope sigue recuperándose bajo cuidado especializado

Después de recibir el alta, la eriza quedó al cuidado de la Scottish SPCA, la sociedad escocesa de protección animal. Desde la organización informaron que come bien, gana peso de manera adecuada y no volvió a inflarse desde que fue drenada.

Aitken señaló que fue la primera vez que atendió personalmente un caso de este tipo y dejó una recomendación para la comunidad: “Si alguien ve un erizo o cualquier animal silvestre que parece lastimado, lo mejor es llamar a la clínica veterinaria más cercana”.