El sismo tuvo epicentro frente a la costa de Los Ángeles y fue considerado el más fuerte en la región metropolitana en doce años. No se reportaron víctimas ni daños estructurales, aunque hubo inspecciones y se registraron réplicas menores.

Un terremoto de magnitud 5,0 sacudió el sur de California este sábado, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles. Hasta el momento no se informaron víctimas ni daños estructurales, pero las autoridades activaron protocolos de emergencia y comenzaron a inspeccionar distintos puntos de la ciudad.

El movimiento se registró alrededor de las 9.30 hora local, las 14.30 en Argentina. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en la bahía de Santa Mónica, y a una profundidad aproximada de 12 kilómetros. No se emitió una alerta de tsunami.

El sismo más fuerte en Los Ángeles en doce años

La magnitud fue estimada inicialmente en 4,7 y luego revisada al alza, hasta alcanzar 5,0. El temblor fue señalado como el más intenso en golpear la región metropolitana de Los Ángeles en los últimos doce años.

“Es uno de los más fuertes que hemos tenido en el área de Los Ángeles en bastante tiempo”, expresó la sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

Las sacudidas se percibieron en amplias zonas del área metropolitana, entre ellas Venice, Torrance, Inglewood y Culver City, además de distintas localidades del vecino condado de Orange. Durante los primeros 40 minutos, más de 13.000 personas informaron al USGS que habían sentido el movimiento.

Réplicas y alerta temprana en California

Pedro Ramírez, de 65 años, relató que paseaba por la playa con su esposa cuando escuchó vibrar las ventanas de los comercios del muelle de Redondo Beach. “Sentí que algo andaba mal, pero no estaba seguro de qué era”, contó. “Luego empecé a escuchar cómo se movía el muelle y vi que los edificios se movían, y así fue como supe que estábamos viviendo un terremoto”.

El sismo activó ShakeAlert, el sistema de alerta temprana que permitió a numerosos residentes recibir avisos en sus teléfonos segundos antes de sentir las sacudidas. En la primera media hora se registraron al menos tres movimientos de menor intensidad; el más fuerte alcanzó una magnitud de 3,7.

Las primeras estimaciones del USGS indican que existe una probabilidad cercana al 5 por ciento de que ocurra un terremoto de mayor magnitud en la zona durante los próximos siete días. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó que el movimiento represente una amenaza para las comunidades costeras del Pacífico.

Inspecciones en el aeropuerto y las infraestructuras

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó al personal de sus 106 estaciones para realizar inspecciones por tierra, aire y mar, con especial atención en las infraestructuras críticas. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se activaron alarmas y se reportó la caída de paneles del techo.

También se difundieron imágenes de una columna de fuego y humo en una refinería de Chevron. Según la información disponible, se trató de bengalas de seguridad activadas como parte del protocolo ante temblores. Las transmisiones en vivo desde el aeropuerto y Manhattan Beach mostraron el movimiento de las cámaras y, en la playa, a personas que se alejaban de la zona.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que los equipos municipales seguirán monitoreando la situación e instó a la población a estar preparada ante posibles réplicas. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la actividad sísmica y continúan las inspecciones para determinar si hubo daños.

La actividad sísmica y los antecedentes de Los Ángeles

California es una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción entre las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte.

Uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente de Los Ángeles ocurrió el 17 de enero de 1994. El sismo de Northridge, de magnitud 6,7, causó 57 muertes, dejó miles de heridos y provocó pérdidas económicas multimillonarias.

Desde entonces, California reforzó sus normas de construcción antisísmica y sus sistemas de prevención y alerta temprana.