La Fiscalía General sostuvo que las tres jóvenes actuaron en legítima defensa tras años de abusos y violencia de su padre. Ahora, el Tribunal de Distrito Basmanny debe resolver si desestima los cargos de homicidio y levanta las medidas cautelares.

La Fiscalía General de Rusia pidió desestimar los cargos de homicidio contra las hermanas Krestina, Angelina y María Khachaturyan, quienes mataron a su padre en julio de 2018 después de años de abuso sexual, golpizas y amenazas. El organismo consideró que las jóvenes actuaron en legítima defensa, en un caso que conmocionó al país y movilizó a organizaciones feministas.

Las hermanas tenían entonces 19, 18 y 17 años. Acuchillaron y golpearon a Mikhail Khachaturyan en el pasillo del edificio donde vivían, sobre la autopista Altufevskoe de Moscú. Desde el hecho, tienen prohibido comunicarse entre sí.

Los abusos y las amenazas antes del ataque

Horas antes de la muerte de su padre, las jóvenes contaron que él las había llamado de a una a su habitación, donde las insultó y les roció gas pimienta. Krestina, la mayor, perdió el conocimiento tras la agresión. María describió ese episodio como "la gota que rebalsó el vaso". Después, ella y Angelina tomaron un cuchillo de caza y un martillo del auto de Mikhail.

De acuerdo con documentos judiciales, los abusos habían comenzado en 2014. Angelina declaró ante la policía que su padre la atacó sexualmente por primera vez durante unas vacaciones en Israel y que el hostigamiento continuó de manera sistemática.

"Nos decía que el sexo fuera del matrimonio es un pecado. Pero que como éramos su sangre podía hacer con nosotras lo que quisiera, y debíamos someternos", declaró Angelina.

Las pruebas evaluadas por la Justicia rusa

Mensajes de WhatsApp que se difundieron en la prensa rusa dieron cuenta de amenazas concretas. En enero de 2018, durante una peregrinación en Israel, Mikhail le escribió a Angelina: "Te voy a golpear por todo, te voy a matar. Andáte, no me lleves al pecado".

En 2025, Mikhail Khachaturyan fue condenado de forma póstuma por actos sexuales violentos contra sus hijas, lesiones graves y distribución de pornografía con menores. Las imágenes habían sido publicadas en internet por él mismo.

Tras un proceso de ocho años, la Fiscalía concluyó que las hermanas actuaron ante un peligro continuo. La abogada de derechos de las mujeres Mari Davtyan, quien las representa desde el inicio del caso, señaló que los peritajes confirmaron la violencia y sus consecuencias psicológicas.

"Los peritajes confirmaron la violencia del padre contra sus hijas. Los expertos constataron que cada una de las jóvenes, desde 2014, sufría síndrome de abuso y trastorno de estrés postraumático, condiciones directamente vinculadas a las acciones de Khachaturyan", declaró Davtyan.

El pedido de cierre y el contexto de violencia de género

El Instituto Serbsky de Exámenes Psicológicos, Psiquiátricos y Médicos concluyó en una evaluación póstuma que Mikhail era un abusador sexual infantil, con "tendencia a la agresión" y "preferencias sexuales especiales dirigidas hacia sus propias hijas".

La Fiscalía también cuestionó al Comité de Investigación por prolongar el proceso sin emitir una resolución final, lo que calificó como una "violación grave" de los plazos razonables. Ante el Tribunal de Distrito Basmanny, un fiscal sostuvo: "Las hermanas Khachaturyan actuaron en estado de legítima defensa, por lo que el caso debe ser cerrado y las medidas cautelares levantadas". La decisión final depende ahora del tribunal.

El caso se desarrolla en un contexto de protección legal limitada frente a la violencia contra las mujeres en Rusia. En 2017, el presidente Vladimir Putin firmó una ley que convirtió la primera agresión en el ámbito familiar, si no provocaba hospitalización, en una infracción administrativa comparable a una multa de tránsito.

En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Rusia pagar más de 370.000 euros a cuatro mujeres que habían sufrido ataques brutales. Una de ellas fue Margarita Gracheva, a quien su marido le amputó las dos manos con un hacha en un bosque en diciembre de 2017, después de que la policía ignorara sus denuncias previas.

El apoyo público a las hermanas Khachaturyan

Más de 350.000 personas firmaron una petición en apoyo a las hermanas. También hubo protestas frente a edificios gubernamentales, además de conciertos y funciones teatrales para recaudar fondos destinados a su defensa legal.

El abogado Alexey Parshin resumió el dilema que enfrentaban las jóvenes: podían no hacer nada y esperar, o acudir a la policía y exponerse a otra golpiza, porque su padre habría sido el primero en enterarse de la denuncia.

La solicitud de la Fiscalía busca poner fin a casi una década de incertidumbre judicial para Krestina, Angelina y María. El Tribunal de Distrito Basmanny deberá resolver si cierra el caso y levanta las medidas cautelares.