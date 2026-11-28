El astronauta canadiense participó por videollamada del nacimiento de Katherine Grace mientras cumple una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional. Su regreso a la Tierra está previsto para marzo de 2027.

El astronauta canadiense Joshua Kutryk acompañó desde la Estación Espacial Internacional el nacimiento de su tercera hija. Aunque se encuentra a cientos de kilómetros de la Tierra por la misión SpaceX Crew-13, pudo conectarse con su familia por FaceTime durante el parto.

Kutryk, de 44 años, llegó a la estación el 1 de octubre junto a otros tres tripulantes. Antes del despegue, su despedida de la esposa, Heather, embarazada, y de sus dos hijos quedó registrada en fotografías que circularon por todo el mundo.

En una imagen familiar que publicó en su cuenta de X antes de partir, el astronauta escribió: “Dejar a estos tres, más uno en camino, es lo más difícil que he hecho en mi vida”. Como debía permanecer seis meses en el espacio, sabía que no podría estar físicamente en el nacimiento.

El nombre de la hija de Joshua Kutryk y su significado

Tras el nacimiento, Kutryk compartió una foto de la bebé en la incubadora y contó cómo vivió el momento a la distancia. “A pesar de los cientos de kilómetros de distancia que nos separa, nos sentimos increíblemente conectados al dar la bienvenida a nuestra nueva pequeña estrella a nuestras vidas”, expresó.

Heather reveló que la niña se llama Katherine Grace Kutryk y explicó el sentido de los nombres elegidos. “Bienvenida al mundo, Katherine Grace Kutryk: tu primer nombre significa ‘pura bendición’, y ya lo sos”, escribió.

La flamante mamá también explicó la relación del segundo nombre con el viaje espacial de su esposo: “El nombre Grace también tiene otro significado especial: rinde homenaje a la cápsula Dragon de SpaceX de la tripulación 13 que llevó a Astro Kutryk a la ISSS. Un pequeño fragmento del viaje de tu padre que siempre formará parte de tu historia”.

La familia de Kutryk espera reunirse en marzo de 2027

Junto a varias imágenes de la recién nacida en el hospital, Heather publicó una captura de pantalla de una videollamada con Kutryk. Desde la estación, el astronauta pudo conversar con sus tres hijos. “Estamos rebosantes de amor y gratitud, disfrutando al máximo de los mimos de nuestra recién nacida. Pronto compartiremos más detalles sobre su llegada”, comentaron.

La Agencia Espacial Canadiense también comunicó la noticia y señaló que Heather y la bebé se encontraban bien. En un mensaje difundido por la institución, los padres reflexionaron sobre la experiencia: “El nacimiento de un hijo es uno de los momentos más significativos de la vida. Joshua está viviendo un sueño de la infancia a bordo de la Estación Espacial Internacional y esperamos mostrar a nuestros hijos que vale la pena perseguir grandes sueños”.

“El trabajo duro y la determinación son importantes, y con el apoyo de la familia y una comunidad fuerte, se pueden lograr cosas extraordinarias como una videollamada desde el espacio”, agregaron. También contaron que Peter y Anna, los dos hijos mayores, ya asumieron con orgullo su papel de hermanos mayores y llenan de cariño a la bebé. La familia espera reunirse cuando Kutryk regrese a la Tierra, en la próxima primavera: la fecha estimada es entre el 7 y el 27 de marzo de 2027.

Los padres agradecieron el acompañamiento de los equipos de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense durante la experiencia. La misión comenzó con un lanzamiento desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon Grace.

La misión SpaceX Crew-13 en la Estación Espacial Internacional

La cápsula completó el acoplamiento con la estación en 7 horas y 55 minutos, un tiempo récord para el tránsito de una nave estadounidense hasta la EEI. La tripulación está integrada por la comandante Jessica Watkins y el piloto Luke Delaney, ambos de la NASA; Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y Sergey Teteryatnikov, de Roscosmos, como especialistas de misión.

Durante su estadía, los cuatro astronautas realizan investigaciones en microgravedad, estudios médicos relacionados con enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, cultivo de alimentos y pruebas de trajes de vuelo de tercera generación. Los trabajos buscan contribuir a futuras exploraciones hacia la Luna y Marte.