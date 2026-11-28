El ex presidente colombiano decidió no participar del encuentro previsto para el 11, 12 y 13 de diciembre. Según un dirigente cercano, su entorno advirtió sobre posibles riesgos vinculados con las sanciones de Estados Unidos y la relación con el Gobierno de Javier Milei.

Gustavo Petro no viajará a La Rioja para participar del XI Encuentro Internacional del Grupo de Puebla, previsto para los días 11, 12 y 13 de diciembre. El ex presidente colombiano había sido invitado como figura central de la cumbre, pero resolvió ausentarse por falta de garantías, según confirmó un integrante de la organización.

Un dirigente cercano a Petro explicó que el ex mandatario tenía interés en asistir, aunque su entorno le recomendó no viajar. "El presidente decidió no viajar a nuestro encuentro. Si bien, tenía mucho interés en asistir, en su entorno le sugirieron que al estar bajo sanción norteamericana y en la Lista OFAC (Lista Clinton), podía generarse riesgos con el Gobierno de Milei", afirmó.

El mismo dirigente agregó que "esa situación, sumada a temas locales, influyeron para que su equipo le aconsejara no salir del país, y menos a Argentina".

La relación entre Petro y Milei, marcada por los cruces

La decisión se conoce en el marco de los fuertes enfrentamientos públicos que mantuvieron Petro y Javier Milei durante sus presidencias. En una entrevista, el mandatario argentino calificó al colombiano de "comunista y asesino", una expresión que estuvo cerca de provocar una ruptura de las relaciones diplomáticas.

Las diferencias también están vinculadas con el perfil progresista y de izquierda de Petro y su pasado en el grupo guerrillero M-19, que se desmovilizó en 1990. El colombiano, además, no saludó a Milei el día de su elección como presidente argentino.

Los posicionamientos de Petro durante la campaña argentina

En la campaña electoral de 2023, Petro expresó su respaldo a Sergio Massa y cuestionó una eventual victoria de Milei. "En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América Esperanza o barbarie deciden los argentinos Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla", sostuvo.

Tras la elección, lamentó el "giro a la derecha de los argentinos", aunque finalmente reconoció el resultado y felicitó a Milei. Más tarde, durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU, volvió a cuestionar al mandatario argentino sin nombrarlo directamente.

"En su poder de prohibición y censura gritan: ¡Viva la libertad carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial". "El libre mercado es la maximización de la muerte". "Hay que preguntarse si los pueblos lo permitirán".

La agenda del encuentro del Grupo de Puebla en La Rioja

La cumbre se realizará bajo la consigna "¿Quién gobierna nuestras vidas?" y pondrá el foco en los desafíos de la inteligencia artificial, la concentración del poder tecnológico, los cambios en el mundo del trabajo y el papel de los Estados ante las transformaciones económicas y sociales.

Durante tres jornadas, dirigentes políticos, exmandatarios, académicos y especialistas de América Latina, el Caribe y Europa participarán de espacios de debate sobre democracia, soberanía tecnológica, economía, plataformas digitales y nuevos derechos. La sede riojana llevará a una provincia del interior argentino discusiones de alcance internacional, con impacto en el desarrollo y el futuro de las provincias.

El programa prevé la llegada de las delegaciones el viernes 11 de diciembre. La apertura oficial y las principales mesas de trabajo tendrán lugar el sábado 12, mientras que el domingo 13 se difundirán las conclusiones políticas y se realizará una conferencia de prensa internacional.