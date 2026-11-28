Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El ave había quedado colgando boca abajo, con una pata enredada entre las ramas. Estaba exhausta y deshidratada, pero no sufrió fracturas y quedó internada para su rehabilitación.

Un águila calva fue rescatada en noviembre en el estado de Ohio, Estados Unidos, después de quedar atrapada en un árbol. El ave tenía una de sus patas atascada entre las ramas y permanecía colgando boca abajo.

El operativo fue informado por Ohio Bird Sanctuary, una organización sin fines de lucro que brinda atención veterinaria a aves rapaces y pájaros cantores. "Lo que inició como una situación aterradora se convirtió en un rescate increíble gracias al rápido accionar y a la ayuda de algunos colaboradores fantásticos de la comunidad", expresó la entidad en una publicación del 24 de noviembre.

Cómo fue el rescate del águila calva en Ohio

La organización recibió un aviso sobre el ejemplar en problemas y, al confirmar que estaba atrapado, pidió colaboración a Woody Woods Tree Service, una compañía dedicada al mantenimiento y la extracción de árboles. Según el relato difundido por Ohio Bird Sanctuary, su arborista, Cameron, trepó al árbol y bajó al águila para ponerla a resguardo.

"Tras enterarnos de que un águila calva se había quedado atrapada, colgando boca abajo de un árbol, nuestro equipo entró en acción. Sin embargo, sabíamos que no contábamos con el equipo necesario para un rescate exitoso. Por lo tanto, recurrimos a nuestros amigos de Woody Woods Tree Service en busca de ayuda. Su arborista, Cameron, pudo trepar rápidamente al árbol y bajar al águila, poniéndola a resguardo".

Una vez en tierra, el ave fue trasladada al hospital de Ohio Bird Sanctuary. Allí, el equipo comenzó a brindarle atención de sostén ante los signos de agotamiento y deshidratación que presentaba.

El estado del águila y su proceso de rehabilitación

"Una vez en tierra, era evidente que el águila estaba exhausta y deshidratada tras haber estado en el árbol, ya que no podía mantenerse en pie ni levantar la cabeza. Fue trasladada de inmediato a nuestro hospital, donde nuestro equipo comenzó a brindarle terapia de sostén. Afortunadamente, a pesar de todo lo que había sufrido, ¡no tenía ninguna fractura!", explicó la organización.

Al 24 de noviembre, el águila continuaba internada y en proceso de rehabilitación. Ohio Bird Sanctuary señaló que esperaba compartir novedades sobre su evolución y agradeció la participación de la empresa que colaboró en el operativo.

"¡MUCHAS GRACIAS a Woody Woods Tree Service por su ayuda y por hacer posible este rescate! ¡Estamos muy agradecidos por su apoyo para ayudar a nuestra fauna local!"

Características del águila calva, símbolo de Estados Unidos

El águila calva, cuyo nombre científico es Haliaeetus leucocephalus, es originaria de América del Norte. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos indica que las hembras pueden alcanzar una envergadura de hasta 2,4 metros, mientras que la de los machos puede llegar a 1,82 metros.

En 1782, la especie fue declarada símbolo nacional de Estados Unidos y desde entonces conserva ese estatus.