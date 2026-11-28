La Corte Internacional de Justicia atribuyó a Myanmar la intención de destruir a la minoría rohingya tras las operaciones militares de 2017. El fallo también ordenó garantizar el regreso seguro y digno de los refugiados, aunque su cumplimiento no está asegurado.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohingya. La decisión, considerada histórica, llegó tras una demanda presentada por Gambia en 2019 en el marco de la Convención contra el Genocidio y atribuyó por primera vez de forma directa ese crimen a un Estado ante el principal tribunal de la ONU.

El fallo pone nombre jurídico a una tragedia marcada por la destrucción de comunidades y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. Además, podría tener impacto en otros litigios internacionales impulsados por terceros Estados, entre ellos las causas de Ucrania contra Rusia y de Sudáfrica contra Israel, vinculada a los hechos en la Franja de Gaza.

La CIJ detalló los ataques contra los rohingyas

Entre las pruebas consideradas por los jueces figura la destrucción total o parcial de unas 400 aldeas del estado de Rakáin, en la costa oeste de Myanmar, durante y después de las operaciones del Ejército en 2017. El tribunal escuchó testimonios de personas originarias de tres de esas localidades.

La CIJ también señaló que había pruebas de que las fuerzas armadas mataron a alrededor de 10.000 rohingyas y describió asesinatos masivos, violaciones y otros actos de violencia sexual. A partir de esos elementos, concluyó que el Estado actuó con la intención de eliminar a una parte de su propia población.

Las cifras judiciales, sin embargo, no alcanzan a reflejar las experiencias individuales detrás de los crímenes. El periodista Nicolás Kristof, quien cubrió las masacres contra esta comunidad, advirtió que términos como limpieza étnica o genocidio pueden sonar “asépticos o abstractos”. En sus crónicas de 2017 describió casos de niños asesinados y sobrevivientes que cargaban con el trauma de haber perdido a sus familiares.

El éxodo rohingya y la orden de retorno

La violencia provocó un desplazamiento masivo y una de las principales crisis de refugiados de la región. Muchas personas huyeron a Malasia y Tailandia, aunque la mayoría se refugió en Bangladesh. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, al menos un millón de rohingyas están registrados en ese país; la cifra podría ser mayor porque no todas las personas refugiadas figuran en los registros.

Además de reconocer el genocidio, la CIJ ordenó que se garantice el regreso de los rohingyas a sus tierras de manera segura, libre y digna. Myanmar rechazó las acusaciones y sostuvo que sus acciones fueron una respuesta legítima a ataques del denominado Ejército de Salvación Rohingyas de Arakan.

Desde Bangladesh, donde vive en el exilio, el líder comunitario Sayed Ullah celebró la decisión, aunque señaló que el retorno todavía no es posible: “Estamos satisfechos, entonces, ¿qué podemos hacer en el futuro? Estamos satisfechos, pero aún no podemos regresar a casa. Esto debe llevarse a cabo mediante un trabajo activo y duro”.

Un fallo histórico con límites para su cumplimiento

La decisión tiene un peso principalmente simbólico, ya que la CIJ no cuenta con facultades propias para hacer cumplir sus sentencias. Por eso, aunque el tribunal estableció las condiciones que debería reunir una repatriación, el regreso de los refugiados no está garantizado mientras continúe el conflicto.

El analista político de Myanmar Sai Kyi Zin Soe sostuvo que el fallo brinda reconocimiento e influencia a la comunidad rohingya. “El fallo les otorgó el reconocimiento que merecen. Ahora tienen mayor influencia y poder para afirmar que pertenecen a una nación. Ahora forman parte de las tribus étnicas de Myanmar y son parte de Myanmar. Ese es, en cierto modo, el único resultado tangible. Con este fallo, entendemos que la repatriación debe ser segura y voluntaria, pero la situación actual no ofrece esas condiciones. El conflicto continúa”, afirmó.

Quiénes son los rohingyas

Los rohingyas son una minoría étnica musulmana que vive principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar. Más del 80 por ciento de la población del país es budista, mientras que también existen minorías cristianas e hinduistas.

La comunidad rohingya se considera descendiente de comerciantes árabes y originaria de la región. El Estado de Myanmar, en cambio, sostiene que sus integrantes son migrantes procedentes de Bangladesh que llegaron durante la ocupación británica, y les niega el reconocimiento como población originaria. El país pasó de llamarse Birmania a Myanmar en 1989, pero todavía no existe consenso sobre el gentilicio correspondiente.