Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El colapso de un edificio de seis pisos en construcción dejó al menos ocho víctimas fatales en la ciudad de Karachi. Los rescatistas continuaban la búsqueda de unas diez personas entre los escombros.

Al menos ocho personas murieron por el derrumbe de un edificio de seis pisos en Karachi, Pakistán, mientras los equipos de emergencia buscaban a unas diez personas que seguían atrapadas entre los escombros. El viernes, los rescatistas recuperaron cuatro cuerpos, dos días después del colapso.

La estructura, que estaba en construcción, se desplomó el miércoles en Baloch Colony, un barrio residencial densamente poblado del sur del país. El operativo continuaba sin un balance definitivo de víctimas.

Continúa la búsqueda entre los escombros en Karachi

Los equipos trabajaban con precaución entre montículos de concreto destrozado y barras de acero enredadas. La búsqueda se centró en detectar espacios entre los restos donde pudieran encontrarse sobrevivientes.

Los equipos retiraban los escombros con cuidado con la esperanza de encontrar sobrevivientes

Al menos 14 personas habían sido rescatadas con heridas hasta el jueves, según informó el oficial de policía Ammar Awan. Ese mismo día, el funcionario gubernamental Nasrullah Abbasi indicó que las familias habían reportado inicialmente 17 desaparecidos.

El rescate, prioridad para las autoridades

El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, afirmó que la prioridad de las autoridades era rescatar a las personas atrapadas. El funcionario policial Raja Sarwar señaló: «Los equipos retiraban los escombros con cuidado con la esperanza de encontrar sobrevivientes».

Mientras avanzaban las tareas, familiares de las personas desaparecidas lloraban y rezaban frente al lugar del derrumbe. Los rescatistas también fueron vistos trasladando un cuerpo envuelto en una cubierta blanca sobre una camilla.

Derrumbes y problemas de seguridad en Pakistán

Los derrumbes de edificios son frecuentes en Pakistán. Las normas de construcción se aplican de manera deficiente y algunos constructores utilizan materiales de baja calidad o ignoran las regulaciones de seguridad para reducir costos.

El antecedente más reciente y grave ocurrió el mes pasado, cuando se desplomó el techo de una escuela privada en Peshawar, en el noroeste del país. El derrumbe causó la muerte de 34 niños y un profesor.