Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La pareja de Barcelona dejó sus trabajos y convirtió una furgoneta en su hogar. Tras recorrer América desde Ushuaia hasta Alaska, también viajó por Australia y México.

Marta y Marià dejaron sus trabajos en Barcelona hace 14 años para vivir y viajar en una furgoneta. Desde entonces, recorrieron miles de kilómetros por América y Australia con una decisión como punto de partida: buscar una vida con más libertad y ser dueños de su tiempo.

La pareja explicó que el viaje comenzó cuando envió su vehículo a la Argentina. «Hace 14 años, mandamos una furgoneta que teníamos aquí para Argentina y ya nunca más volvimos», contó Marta durante una pausa en Barcelona.

De Barcelona a Ushuaia, en una furgoneta

El proyecto se llamó Furgo en Ruta. Marià detalló que durante más de una década viajaron y vivieron en una furgoneta, que en el último año adaptaron como camper 4x4. En ese período recorrieron América desde Ushuaia hasta Alaska y también estuvieron entre Australia y México.

Antes de partir, pasaron cuatro años planificando: ahorraron, pensaron cómo sostener el proyecto y trabajaron para superar los temores que implica dejar una vida conocida. En ese momento alquilaban en Andorra y tenían pocas pertenencias, pero renunciar a sus empleos fue el paso más difícil: Marta trabajaba en televisión y Marià, en un periódico.

El viaje que cambió sus planes

La idea de vivir viajando tomó fuerza después de que, al año de conocerse, hicieron un viaje a la India. «Nos gustó tanto estar de viaje cuando tuvimos que volver fue como: 'nos habríamos quedado un tiempo más y no queremos volver'», recordaron.

Entonces decidieron buscar una forma de viajar de manera continua y generar ingresos en el camino. La pareja señaló que tener menos compromisos y posesiones facilitó la decisión; una propiedad, hijos o un negocio podrían haber hecho más difícil dar el paso.

Compraron una Volkswagen T4 California, que durante un año estuvo en Cataluña antes de ser enviada a Buenos Aires. Su plan inicial era recorrer Sudamérica durante un año y medio, grabar una serie de televisión y venderla a una empresa. «Pero nunca se llegó a vender nada. Y cambiamos completamente el punto de vista», dijeron.

Trabajos ocasionales y una forma distinta de viajar

Para complementar sus ahorros, hicieron trabajos pequeños, tocaron música en la calle y elaboraron artesanías. También aprendieron a viajar de otra manera: «A la vez, fuimos aprendiendo a viajar no como turista, sino como viajeros, integrándonos en la gente, estando más tiempo en cada lugar y no buscando necesariamente los puntos turísticos».

El recorrido cambió respecto del plan original. Tras pasar cerca de un año en la Argentina, dejaron de seguir itinerarios turísticos y recorrieron Sudamérica durante casi cinco años antes de avanzar hacia Centroamérica.

Durante la pandemia estaban en Barcelona y la furgoneta quedó 14 meses en Cancún. Después regresaron, recorrieron México hasta Alaska y continuaron el viaje por Australia. Hoy, la pareja destaca que disfruta de la libertad alcanzada y resume su estilo de vida con una frase: «Somos dueños de nuestro tiempo».