Se fue de Buenos Aires a los 27 años para pasar tres meses en Europa y terminó radicándose en Zúrich. A los 54, combina la música, la pintura de estilo barroco y la escritura con una vida atravesada por el desarraigo y la vocación artística.

Karina Salazar tenía 27 años cuando dejó Buenos Aires y viajó a Suiza con un pasaje de ida y vuelta y la idea de quedarse apenas tres meses. Se despidió de su hermana con un abrazo y una promesa: «Te veo en tres meses». Pero el regreso no ocurrió. Hoy, a los 54 años, vive en Zúrich y desarrolla una carrera que reúne el canto, la pintura y la escritura.

«Vine por amor, vine porque me enamoré de un suizo», cuenta. En 1999 trabajaba en un local de San Telmo y, en sus ratos libres, iba a un cibercafé para practicar alemán en salas de chat. Allí conoció a quien sería su primer marido, un joven de Lucerna que viajó a Buenos Aires para encontrarse con ella y conocer a su familia.

Después de pasar unas semanas juntos, él volvió a Suiza y Karina viajó para visitarlo. Aunque soñaba con recorrer museos de Italia, Alemania y Francia por su interés en el arte y la historia, al llegar la fecha de regreso ya había decidido quedarse. Se casaron seis meses después de su llegada; sus padres viajaron a la ceremonia y, según recuerda, pudieron quedarse más tranquilos al conocer de cerca la relación.

De Buenos Aires a Zúrich: trabajo y adaptación

Antes de emigrar, Karina había estudiado ciencias económicas, una formación que le abrió puertas laborales en Suiza. Su primer empleo fue como secretaria en un puesto para el que necesitaban a alguien que hablara español. Más adelante, trabajó en una compañía bancaria suiza.

«Suiza cambió mucho, pero en ese momento se conseguía trabajo enseguida, ahora ya no es tan así en ningún lugar del mundo», señala. Hablar alemán y vivir en la parte germanoparlante del país facilitaron su integración. El empleo también le dio estabilidad y tiempo para estudiar otras disciplinas que siempre le habían interesado.

La distancia de su familia, sin embargo, fue uno de los aspectos más difíciles. «Como toda persona que emigra, me sobreadapté a muchas cuestiones, fue bastante duro porque extrañaba a mi familia y ellos a mí también», relata. Pasó tres años sin volver a la Argentina y llegó a gastar 500 francos suizos por mes, equivalentes entonces a unos 600 dólares, en llamadas internacionales. «Era muy a pulmón la cosa, no había Skype, WhatsApp, no es como ahora», recuerda.

Canto, pintura y escritura: una vocación que creció con los años

La inquietud artística la acompañaba desde chica: a los ocho años ganó un concurso intercolegial de literatura. Ya instalada en Suiza, tomó clases particulares para formarse como cantante lírica soprano, hizo cursos de escritura creativa infantil en España, estudió vinos en Londres en la organización Wine & Spirit Education Trust y se dedicó a aprender pintura. También canta en funerales y pinta cuadros de estilo barroco.

«Fui una privilegiada porque estudié de grande todo lo que no pude estudiar antes», expresa. Y agrega: «Y cuando decido hacer algo me centro completamente en eso, me dedico con disciplina para hacerlo lo mejor posible». Su agenda incluye exhibiciones de arte, presentaciones de libros, degustaciones de vinos y eventos en los que muestra su talento vocal.

Tras una década de matrimonio, se divorció en 2009. En 2013 conoció a Jean Charles, un francés que, según cuenta, la conoció ya como artista. «Empecé a salir con Jean Charles, que ya me conoció artista, y todo fluyó; ya llevamos 13 años juntos y estamos por cumplir diez de casados», afirma. Su marido la acompaña en sus actividades: «No es fácil estar casado con un artista. Él me ayuda en todo, es muy compañero».

La Guardia Suiza Pontificia, inspiración para una trilogía

Como escritora, Salazar crea relatos del género fantástico que combinan experiencias personales con hechos históricos. «Escribo historias muy particulares, todas son del género fantástico, pero muchas cosas tienen que ver con todo lo que me pasó en todos estos años, y otras se basan en datos históricos de cosas que realmente sucedieron», cuenta.

Su primer libro se centró en la Guardia Suiza Pontificia, el cuerpo militar responsable de la seguridad del Papa y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Está integrado por 135 soldados y es considerado el ejército profesional más pequeño del mundo. La investigación que comenzó como base para una novela histórica, y que le llevó un año y medio, terminó convirtiéndose en una trilogía.

La idea surgió mientras caminaba por Lucerna. Karina investigó los orígenes del cuerpo, creado en Roma en 1506, después de que el papa Julio II solicitara soldados a los cantones suizos de Lucerna y Zúrich para su guardia personal. Como no encontraba libros específicos, consultó trabajos académicos, buscó referencias bibliográficas y recorrió editoriales para conseguir materiales.

«Empecé a estudiar cómo se vestían, qué comían, cómo escribían, para poder contar los orígenes de esa guardia», explica. En ese proceso también descubrió la figura de Mateo Schinner, obispo que luego fue cardenal y que, según relata, actuó en la práctica como lobista y reclutador militar del papa Julio II en Suiza.