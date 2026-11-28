La orden dispone reemplazar los nombres propios por el apelativo Bibi en registros oficiales y en el trato cotidiano. Activistas advierten sobre una vulneración del derecho a la identidad y posibles riesgos en la atención sanitaria.

El régimen talibán prohibió pronunciar y escribir los nombres propios de las mujeres en la provincia de Balj, al norte de Afganistán. La disposición también ordena quitarlos de los registros oficiales y reemplazarlos por Bibi, un término que significa «abuela» o «anciana».

Activistas afganas y organismos internacionales repudiaron la medida, a la que describieron como «una nueva vulneración del derecho a la identidad» y «una profundización de la violencia machista institucionalizada». Además de invisibilizar a las mujeres, la norma podría causar confusiones en recetas, tratamientos e historias clínicas.

La prohibición de nombrar a las mujeres en Afganistán

La directiva alcanzó a funcionarios y empleados públicos, quienes recibieron instrucciones de dejar de escribir y pronunciar los nombres reales de las mujeres. Así lo denunció Lalah Osmany, activista afgana exiliada en Alemania.

«Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización», sostuvo Osmany. También advirtió que sustituir la identidad de las mujeres por apelativos genéricos las reduce «a una condición de propiedad de los hombres». «El primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre», remató.

La política se suma a las restricciones impuestas por los talibanes desde su regreso al poder, en agosto de 2021. Desde entonces, las mujeres perdieron derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la posibilidad de circular libremente por determinados espacios públicos y la capacidad de solicitar el divorcio. También se denunciaron matrimonios infantiles y nuevas limitaciones para trabajar.

Qué implica el uso obligatorio del apelativo Bibi

Según Osmany, pronunciar el nombre de una mujer puede considerarse una ofensa al honor de su esposo o de sus hijos varones. En algunos casos, agregó, se las identifica con expresiones degradantes relacionadas con animales, como «cabra» o «ganado». La nueva disposición establece el uso de «Bibi», que las autoridades talibanas presentan como una forma respetuosa de referirse a ellas sin decir su nombre de pila.

La medida también podría tener consecuencias en los centros de salud. Osmany alertó que llamar de la misma manera a numerosas pacientes puede provocar errores al identificar recetas, tratamientos e historiales médicos. La situación se agrava porque los médicos varones tienen prohibido atender a mujeres y niñas, mientras que las afganas tienen vedado estudiar carreras vinculadas con la salud.

Desde Kabul, una activista que utiliza el seudónimo de Karishma indicó que, por el momento, la aplicación de la orden es limitada. Sin embargo, Zubaida Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la prohibición «se extienda a todo el territorio» y deje de estar circunscripta a Balj.

La campaña por el derecho de las mujeres a tener un nombre

La persecución contra la identidad femenina tiene antecedentes. En 2017, Osmany impulsó la campaña «¿Dónde está mi nombre?», que reclamaba que las mujeres fueran identificadas en documentos oficiales, incluidas las partidas de nacimiento de sus hijos. La iniciativa recibió amenazas de muerte y llevó a la activista a exiliarse.

En septiembre de 2020, el último gobierno afgano anterior al retorno de los talibanes aprobó la inclusión voluntaria de los nombres de las madres en esos documentos. La nueva disposición amenaza con revertir ese avance. «Llamar a una mujer por su nombre real en Afganistán es un acto de resistencia», concluyó Osmany.