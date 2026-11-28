Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Al comienzo de Tristes trópicos, el antropólogo francés expresó su rechazo a los viajes y a los exploradores, aunque se dispuso a narrar sus expediciones. La aparente contradicción anticipa una reflexión sobre el trabajo de campo y el lugar de la aventura en los relatos.

Claude Lévi-Strauss abrió Tristes trópicos con una frase provocadora: “Odio los viajes y a los exploradores. Y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones”. La aparente contradicción anticipa una crítica a los relatos que convierten la aventura en espectáculo y relegan el conocimiento de otras sociedades.

En la edición de Paidós, traducida por Noelia Bastard, la primera oración aparece con una variante: “Odio los viajes y los exploradores”. El pasaje continúa con la misma frase sobre sus expediciones.

La mirada de Lévi-Strauss sobre los viajes y la antropología

El antropólogo contó que demoró en decidirse a escribir el libro. Desde su última partida de Brasil, quince años antes, una mezcla de vergüenza y aversión le había impedido empezar.

Para Lévi-Strauss, las dificultades del viaje no constituían una prueba de heroísmo ni garantizaban el valor de una investigación. Las demoras, el hambre, el cansancio y la enfermedad podían interferir en el trabajo del etnógrafo.

El trabajo de campo y el valor de las expediciones

El autor sostenía que las verdades buscadas a gran distancia cobraban valor cuando se las separaba de las peripecias del trayecto. Un viaje de meses podía ser necesario para registrar un mito, una regla matrimonial o una lista de nombres de clanes, aunque la tarea concreta llevara apenas días u horas.

Su cuestionamiento se centraba en la distancia entre el esfuerzo para llegar hasta una sociedad y el interés de las anécdotas acumuladas durante el recorrido. A su juicio, no todo recuerdo merecía quedar por escrito solo por haber ocurrido lejos.

La crítica a los relatos de viaje y a la aventura

En el capítulo inicial, Lévi-Strauss también puso en cuestión el éxito de algunos relatos de viajes y conferencias sobre expediciones. Consideraba que, en ciertos casos, la búsqueda de un efecto espectacular impedía apreciar el valor del testimonio.

Según su argumento, la distancia recorrida podía presentar como revelaciones observaciones triviales o información ya conocida. Sin embargo, reconocía que también había excepciones y viajeros responsables.

La frase de apertura no expresa un rechazo al trabajo de campo. Plantea la tensión entre la necesidad de viajar para investigar y la incomodidad del autor ante una narración que ubica al explorador y sus aventuras en el centro.

Tristes trópicos y las sociedades estudiadas

En Tristes trópicos, esa tensión convive con el relato de las experiencias del antropólogo y sus reflexiones sobre las sociedades que estudió. En el prólogo de la edición, Manuel Delgado Ruiz destacó que la obra aborda, entre otras, sus experiencias de campo con los caduveos, bororos y nambiquaras durante la década de 1930.

El libro se publicó originalmente en francés en 1955. La edición en castellano consultada corresponde a Paidós, consigna derechos de 1988, incluye el prólogo de Manuel Delgado Ruiz y cuenta con revisión técnica de Eliseo Verón.