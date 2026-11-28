Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

El médico digestivo Enrique Domínguez Muñoz advirtió que los síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y que los estudios disponibles tienen limitaciones. También alertó sobre el uso de antibióticos repetidos sin una evaluación médica adecuada.

El SIBO ganó presencia en los últimos años, especialmente en las redes sociales, pero identificarlo no siempre es sencillo. Sus síntomas pueden coincidir con los de otros trastornos digestivos y ninguna prueba disponible permite confirmar el diagnóstico de forma perfecta, advirtió el médico digestivo Enrique Domínguez Muñoz.

Domínguez Muñoz es jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, y catedrático de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Según explicó, SIBO es el crecimiento anómalo de bacterias en la parte proximal del intestino delgado.

"SIBO se refiere al crecimiento anómalo de bacterias patógenas en el intestino delgado proximal", explicó Domínguez.

Qué es el SIBO y cuáles son sus síntomas

El intestino delgado cuenta con mecanismos que limitan el desarrollo bacteriano, entre ellos el ácido gástrico, la bilis, la respuesta inmune y los movimientos intestinales. El SIBO puede aparecer cuando alguno de esos mecanismos falla, señaló el especialista.

Las manifestaciones varían según cada persona. Entre las más frecuentes mencionó hinchazón y distensión abdominal, gases, dolor o molestias, náuseas, diarrea y, en algunos casos, estreñimiento. En cuadros más intensos puede haber dificultades para absorber nutrientes, pérdida de peso, anemia o déficit de vitamina B12 y otros elementos.

Sin embargo, esos síntomas no son exclusivos del SIBO. Domínguez advirtió que también pueden relacionarse con el síndrome de intestino irritable, intolerancias a ciertos carbohidratos, celiaquía, insuficiencia pancreática, estreñimiento funcional y otros trastornos digestivos.

Las pruebas para diagnosticar SIBO tienen limitaciones

El método más directo consiste en analizar mediante cultivo microbiológico líquido del intestino delgado obtenido por endoscopia. Pero el procedimiento es invasivo, puede contaminarse y una muestra tomada en una zona proximal quizá no represente todo el intestino delgado.

"Ninguna prueba disponible lo confirma de forma perfecta. El método más directo es analizar mediante cultivo microbiológico líquido del intestino delgado obtenido mediante endoscopia, pero la técnica es invasiva, puede contaminarse y una muestra proximal puede no representar todo el intestino delgado", explicó.

Los test de aliento son procedimientos más sencillos, aunque su capacidad para identificar casos de SIBO oscila entre el 40% y el 80%, de acuerdo con el médico. Además, pueden dar falsos positivos y también arrojar resultados positivos en personas sanas.

Por eso, un resultado negativo no siempre descarta la afección y uno positivo, por sí solo, tampoco alcanza para confirmarla. El especialista remarcó que los estudios deben interpretarse junto con la historia clínica y los síntomas de cada paciente.

Tratamiento del SIBO y riesgos de los antibióticos

El tratamiento no debería enfocarse únicamente en aliviar las molestias. Domínguez destacó que es importante buscar y corregir, cuando sea posible, la causa que favoreció el crecimiento excesivo de bacterias, como una alteración del tránsito intestinal, una cirugía previa, la diabetes o una enfermedad asociada.

"Lo más importante es identificar y corregir, cuando sea posible, la causa predisponente: mejorar una alteración del tránsito intestinal, revisar una cirugía previa, controlar la diabetes o corregir una enfermedad asociada", explicó.

En pacientes con síntomas y un diagnóstico suficientemente fundamentado, el tratamiento puede incluir antibióticos. No obstante, el médico alertó que usarlos repetidamente sin una evaluación adecuada puede provocar efectos adversos, favorecer la aparición de resistencias y alterar aún más la microbiota.

Algunos cambios en la alimentación pueden ayudar a reducir las molestias, pero el alivio no necesariamente significa que el problema se haya eliminado. "El alivio de los síntomas no equivale a erradicar SIBO ni sustituye la búsqueda de una causa subyacente", sostuvo.

Como recomendación general, Domínguez pidió evitar el autodiagnóstico y advirtió que los gases o la hinchazón no bastan para atribuir un cuadro al SIBO. "El mensaje más seguro para la población general es que gases e hinchazón no equivalen a SIBO, y que un test de aliento positivo aislado no justifica antibióticos repetidos", concluyó.