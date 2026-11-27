Archie, un flamenco chileno del Zoológico de Paignton, apareció en calles, una estación de servicio y frente a un supermercado. Dos ex empleados del zoo y una vecina ayudaron a resguardarlo hasta la llegada de los cuidadores.

Un flamenco chileno llamado Archie escapó del Zoológico de Paignton, en Devon, Inglaterra, y recorrió las calles del barrio durante unos 40 minutos. El ave fue vista en una vereda, frente a un supermercado Spar y en una estación de servicio cercana.

El avistamiento ocurrió el 24 de noviembre a las 20:50. Dos chicas que lo encontraron primero llamaron a la policía, mientras que otros vecinos se acercaron para ayudar a ponerlo a salvo.

Cómo ayudaron a rescatar al flamenco Archie

Amie Millar, de 32 años y residente de Paignton, se cruzó con el flamenco cuando paseaba a su perro. "Mi perro empezó a ladrar y me quedé completamente confundida", relató. Archie estaba del otro lado de una calle transitada, por lo que Millar volvió a su casa a buscar una manta antes de cruzar.

En el operativo también participaron dos ex empleados del zoológico especializados en aves. Entre los tres consiguieron llevar al flamenco a un pasillo seguro. "Empezó a saltar hacia las escaleras donde yo estaba, pero luego se calmó arriba cuando filmé el video. Solo estuvo cuatro minutos ahí antes de que llegaran los cuidadores", contó Millar.

El regreso de Archie al lago del zoológico

La vecina describió el encuentro como una experiencia extraordinaria. "Normalmente, están tan lejos en los zoológicos. No podía procesar lo que me decían, estaba demasiado cerca del flamenco", dijo. Su familia, según contó, no le creyó al principio: "Terminaron haciéndome una videollamada grupal porque pensaban que les estaba mintiendo".

Dos cuidadores del Zoológico de Paignton llegaron y se llevaron a Archie, que regresó sin heridas al lago de flamencos. "Estamos encantados de confirmar que el flamenco está ileso y de vuelta en el lago con sus amigos, con toda una historia para contar en el desayuno de esta mañana", informó la institución en sus redes sociales.

El zoológico agradeció a quienes alertaron a la policía y al equipo que intervino. También comentó el episodio con humor: "Atrapar a un flamenco frente al Spar probablemente no estaba en sus planes para esa noche".

El zoológico revisa cómo ocurrió el escape

La institución también publicó una broma sobre la salida del ave: "Uno de nuestros flamencos chilenos decidió ir a ver los precios de los combustibles por sí mismo". Además, informó que revisa las circunstancias del escape para evitar que vuelva a ocurrir.