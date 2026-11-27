La serie de seis episodios de Netflix repasa la historia del chef y el restaurante que transformó la alta cocina. Adrià celebró la producción, recordó sus años en Cala Montjoi y descartó volver a dirigir un restaurante.

La historia de Ferran Adrià y elBulli llegó a Netflix con Génesis, una serie de seis episodios que reconstruye los comienzos del cocinero y el camino que convirtió un pequeño restaurante de la Costa Brava en uno de los más prestigiosos del mundo.

Ubicado en Cala Montjoi, Cataluña, elBulli abrió en 1961, fundado por un matrimonio alemán. Adrià se incorporó en 1983, a los 21 años, para sumar experiencia en la cocina. Al año siguiente pasó a formar parte del equipo y, en 1987, asumió como jefe de cocina.

El recorrido de elBulli hasta la cima de la gastronomía

Bajo la dirección de Adrià, el restaurante desarrolló una propuesta innovadora. En 1997 obtuvo su tercera estrella Michelin y fue elegido cinco veces como el mejor restaurante del mundo por The World's 50 Best Restaurants.

La sinopsis de Génesis presenta la producción como una serie biográfica sobre los orígenes y el ascenso del chef, y sobre la transformación de elBulli en uno de los grandes restaurantes del mundo. Una semana después de su estreno, la ficción ya estaba entre las diez series más vistas de la plataforma.

Adrià celebró el resultado y definió la producción como "el mejor producto gastronómico de la historia audiovisual". El estreno también reavivó el interés por su trayectoria, por la vida cotidiana en el restaurante y por las razones que lo llevaron a no regresar a una cocina profesional.

Qué cuenta Génesis sobre la cocina de elBulli

El chef explicó que recibió con entusiasmo la noticia de que su historia tendría una adaptación de ficción. "Lo primero que sentí fue una enorme ilusión. Me hizo muy feliz porque, aunque había participado en muchos documentales, nunca se había realizado una serie de ficción sobre nuestra historia y sobre lo que sucedió en elBulli", contó.

Para cuidar la representación del trabajo gastronómico, pidió que la fundación vinculada al restaurante supervisara ese aspecto de la producción. "Para garantizar que todo lo relacionado con la gastronomía fuera riguroso y fiel a la realidad, acordamos que elBullifoundation supervisaría este apartado", explicó.

Según Adrià, la serie acerca la alta cocina al público y muestra el esfuerzo que requería cada creación. "La serie está pensada para el gran público. Permite acercarse a la alta cocina, comprender cómo funcionaba elBulli y desmitificar muchas ideas sobre la profesión. Muestra el esfuerzo, la disciplina, las dudas, la presión y, sobre todo, el trabajo en equipo que existía detrás de cada creación", señaló.

La interpretación de Miquel Fernández y el proceso creativo

El estreno de Génesis coincide con otra producción dedicada a la innovación del restaurante. "Crear es no copiar es una película documental de dos horas y cuarto que profundiza en la innovación desarrollada en elBullirestaurante", detalló el cocinero.

También elogió la actuación de Miquel Fernández, el actor catalán que lo interpreta. "Ha realizado un trabajo extraordinario: captó muy bien la voz, la energía y determinados gestos, sin convertir el personaje en una parodia", afirmó.

Al recordar sus primeros días en el restaurante, Adrià dijo que entonces su prioridad era aprender y cumplir con su trabajo, sin imaginar el reconocimiento que llegaría. "Cuando entré por primera vez en elBulli, mi única preocupación era aprender y hacer bien mi trabajo. Nadie podía prever en qué se convertiría aquel pequeño restaurante situado en Cala Montjoi", recordó.

El chef sostuvo que el éxito fue el resultado de un proceso gradual y colectivo. "Todo fue sucediendo poco a poco, a partir del esfuerzo, la curiosidad y el compromiso de muchas personas. Los reconocimientos llegaron después, pero nunca fueron el objetivo", agregó.

Por qué Ferran Adrià no volvería a abrir un restaurante

Aunque guarda buenos recuerdos de esa etapa, Adrià descartó regresar al frente de un restaurante. "Fue una etapa extraordinaria que terminó cuando tenía que terminar. No soy una persona nostálgica y no volvería a abrir un restaurante", afirmó.

Si pudiera recuperar algo de aquellos años, dijo, sería la experiencia de crear junto a sus compañeros. "Pero, si pudiera recuperar una sensación, sería la de crear y aprender junto a Juli, Albert y todo el equipo", expresó.

elBulli cerró sus puertas en 2011. Desde entonces, Adrià orientó su actividad hacia la investigación, la divulgación y la organización del conocimiento gastronómico a través de elBullifoundation. Sobre ese trabajo, reconoció: "Me ha sorprendido es descubrir lo poco ordenado que estaba el conocimiento gastronómico".

El chef aseguró que todavía tiene proyectos por delante y que busca transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones. "Queda muchísimo por hacer. Ahora mi prioridad es preservar el legado de elBulli, generar conocimiento y compartirlo con las nuevas generaciones", concluyó.