El padre de tres hijos quedó atrapado durante cinco horas en un túnel de un centro de escalada de Cumbria y murió ocho días después. La empresa fue multada tras admitir que incumplió la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Carl O’Keeffe, de 49 años y padre de tres hijos, murió luego de quedar atrapado durante cinco horas en un túnel subterráneo de un centro de escalada en Keswick, en el condado británico de Cumbria. Había ido al lugar, Kong Adventure, para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos.

El hombre, oriundo de Lancaster, entró en una cueva artificial y quedó atascado en un estrecho pasaje. No podía moverse dentro de la estructura de fibra de vidrio, de 20 metros de largo, y permaneció acurrucado en posición fetal mientras intentaban rescatarlo.

Durante la espera, habló de manera intermitente con los bomberos. Los rescatistas finalmente lograron liberarlo al cortar una sección de la estructura: no habían podido desarmarla porque sus partes estaban atornilladas y pegadas entre sí.

El rescate y la muerte de Carl O’Keeffe

O’Keeffe fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico. La compresión de su cuerpo durante horas le provocó graves lesiones por aplastamiento y murió ocho días después por una insuficiencia multiorgánica.

El hecho ocurrió el 22 de abril de 2023. La cueva fue cerrada de forma permanente; durante los nueve años en que estuvo abierta, había sido utilizada por unas 15.000 personas sin que se registraran lesiones.

La sentencia se dictó ahora en el Tribunal de la Corona de Newcastle. Los jueces consideraron que los propietarios del centro incurrieron en negligencias en materia de seguridad. La empresa admitió que no garantizó que quienes utilizaban sus instalaciones estuvieran protegidos frente a riesgos para su salud y seguridad.

Las fallas de seguridad en el sistema de cuevas

El tribunal confirmó que O’Keeffe quedó atrapado a un tercio del recorrido de la cueva, oculta detrás de la pared principal de escalada. El fiscal Alex Stein señaló que la salida de emergencia no podía alcanzarse desde el lugar donde estaba el hombre: se encontraba a más de 1,80 metros del suelo, detrás del muro y cerrada con candado.

La salida de emergencia era completamente inaccesible desde el lugar donde estaba atrapado. Estaba a más de 1,80 metros del suelo, detrás del muro de escalada y cerrada con candado.

Antes de llamar a los servicios de emergencia, el personal intentó rescatarlo, pero desconocía que las piezas de la estructura estaban atornilladas y pegadas. El juez Edward Bindloss calificó el sistema de cuevas como de “muy mal diseño” y afirmó que no existía un plan de emergencia para una situación de ese tipo.

Aunque el magistrado reconoció que el centro tenía un buen historial de seguridad y no registraba antecedentes, los expertos concluyeron que la cueva era “intrínsecamente peligrosa” por la falta de medidas adecuadas. Según Stein, ni la entrada ni la salida estaban vigiladas y el recorrido terminaba en una zona de juegos infantiles, donde los chicos podían ingresar sin autorización.

La multa al centro de escalada y el dolor de la familia

El director de la empresa, Paul Cornforth, de 64 años, admitió en nombre de la compañía una infracción de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. El centro recibió una multa de 67.500 libras esterlinas, equivalentes a 88.500 dólares, con un plazo de tres años para pagarla. También deberá abonar un recargo de 2.000 libras y 20.000 libras por los gastos judiciales.

En una declaración ante el tribunal, la exesposa de O’Keeffe dijo que era “un padre muy involucrado, un modelo a seguir” y lamentó que ya no pueda acompañar a sus hijos en los momentos importantes de sus vidas. También contó que él era un apasionado de la fotografía y que tenía previsto volver a la universidad para estudiar astrofísica.

La hermana de Carl, que estaba en el centro cuando ocurrió el accidente, recordó que el establecimiento siguió abierto hasta la hora de cierre pese a la emergencia. “Me di cuenta de que Carl sufría heridas graves cuanto más tiempo permanecía atrapado, pero yo no podía hacer nada para ayudarlo y eso me atormenta hasta el día de hoy”, expresó.

Su hermano contó que había sido él quien le propuso ir al centro de escalada y lo describió como un “lugar estupendo” para que se divirtieran chicos y adultos. “Jamás imaginamos que este día en familia acabaría en tragedia”, dijo.

Nuestra familia extraña a Carl todos los días, su risa, su bondad y los momentos que nunca volveremos a compartir con él. Hemos perdido una hermosa estrella brillante en nuestras vidas y esa luz jamás podrá ser reemplazada.