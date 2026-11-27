Ada Colau pidió condenar la violencia machista durante el debate entre los principales candidatos y Santiago Abascal se negó. El cruce ocurrió en medio del tramo final de la campaña, con el Partido Popular al frente de los sondeos y el PSOE cerca.

El debate televisado entre los cuatro principales candidatos a la presidencia de España comenzó con tensión. Ada Colau, candidata del Frente Amplio y única mujer en la contienda, sostuvo que la presencia femenina en la política es "determinante" para que "nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar" el país.

La dirigente recordó la movilización realizada en Madrid el 25 de noviembre, en el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y propuso que los demás aspirantes condenaran la violencia machista al iniciar sus intervenciones. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo aceptaron el pedido; Santiago Abascal, líder de Vox, se negó.

El cruce entre Colau y Abascal por la violencia machista

Ante las críticas, Abascal rechazó hablar sobre violencia machista a pedido de Colau y acusó al Gobierno de "haber excarcelado e importado violadores". También aseguró que no se arrepentía de haber calificado negativamente "a quien ocupa hoy todavía la Presidencia del Gobierno".

El candidato de Vox instó a Colau a "exigirle explicaciones e interpelaciones" a Sánchez, a quien consideró que "tiene mucho que decir" sobre su gestión. Además, volvió a cuestionar al presidente y afirmó que, después del debate, el socialista describiría a Vox como "una involución". Según Abascal, "el verdadero retroceso sea lo que pasó en España durante estos ocho años" de mandato de Sánchez.

La campaña electoral española entra en su tramo final

La campaña llegó a su última etapa con anuncios de gestión y actividades políticas. El oficialista Partido Socialista (PSOE), con Sánchez como candidato, anunció rebajas de impuestos y la extensión de las licencias por fallecimiento y maternidad. Desde el Partido Popular (PP) calificaron esas medidas de "demagogia" y "campaña desesperada".

El candidato conservador Feijóo cuestionó al Gobierno durante actos en los que manifestó su enojo. Sánchez y Feijóo ya habían debatido en vivo el jueves anterior, en un encuentro que tuvo escaso impacto: las encuestas conservaron la tendencia que mostraban hasta entonces.

Qué muestran los sondeos antes de las elecciones en España

El PP continúa primero en las encuestas, aunque con una tendencia a la baja, mientras el PSOE se acerca. Vox y Abascal se ubican terceros y mantienen una evolución positiva.

El Frente Amplio y otras alternativas de izquierda, como Podemos, no alcanzan los dos dígitos por separado. Sin embargo, una eventual suma de esos espacios con el oficialismo después de las elecciones podría representar un resultado alentador.

La tensión del debate se había anticipado antes de su inicio, cuando los candidatos se negaron a saludarse frente a las cámaras. El cruce entre Colau y Abascal fue el segundo momento de confrontación entre los aspirantes durante la jornada.