Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La pareja eligió quedarse en Sel de la Carrera, una aldea de Cantabria que hoy tiene alrededor de 40 habitantes. Entre la ganadería, la recuperación de oficios tradicionales y nuevos proyectos turísticos, busca mantener vivas sus raíces.

En Sel de la Carrera, una aldea del municipio cántabro de Luena con alrededor de 40 habitantes, David y Rocío eligieron construir su vida entre montañas y tradiciones. La historia de la pareja, que busca recuperar oficios heredados de sus antepasados, llegó a miles de personas a través del canal de YouTube Hilux Aventura.

Ambos son del pueblo de toda la vida. Mientras otros jóvenes se marchaban a las ciudades, ellos decidieron quedarse y apostar por las costumbres que aprendieron de sus padres y abuelos. La elección, reconocieron, no fue sencilla ni improvisada.

"No entiendo la vida sin el pueblo", dijo David. "Estar aquí es felicidad desde que te levantas hasta que te acuestas", agregó.

Ganadería familiar y vida en Sel de la Carrera

La rutina de la pareja incluye el cuidado de un rodeo de vacas de raza Pardoalpina, una variedad tradicional de los pueblos cántabros que se utilizaba para obtener leche y carne, además de trabajar en el campo. David y Rocío atienden a los animales junto con el tío de él, aunque saben que hoy es casi imposible vivir exclusivamente de una ganadería pequeña.

"Esto no te permite vacaciones, son 365 días al año", explicó David. "Vivir de una ganadería tan pequeña hoy en día es inviable; las tenemos junto con mi tío más que nada por capricho y por mantener las fincas que nos dejaron nuestros antepasados", reconoció.

La restauración de un carro centenario

Uno de los trabajos que más tiempo y esfuerzo les demandó fue recuperar un carro centenario que pertenecía a la familia. Estaba guardado entre las vigas de la casa y podía terminar convertido en leña. La pareja lo restauró para participar en el Día de Campo, una fiesta de Reinosa que recrea antiguos oficios con carros tirados por vacas.

La tarea incluyó reconstruir piezas como las trechorias y las verduguillas, consultar a artesanos mayores, revisar fotografías antiguas y visitar museos. Para aprender a uncir las vacas, contaron con la ayuda de tres vecinos que todavía recordaban las técnicas de amarre.

"Pensamos que era facilísimo, pero el primer día vimos que no había manera", admitió David.

Los oficios tradicionales que sobreviven en Cantabria

Álvaro, creador del canal Hilux Aventura, que recorre distintos rincones de la España vaciada, visitó Sel de la Carrera y registró el encuentro con dos vecinos que conservan parte de la memoria local: Toño y Rodolfo.

Toño es uno de los pocos que todavía sabe picar el dalle, la guadaña tradicional de la zona. Con un martillo y un yunque de campo, mostró cómo estira el metal a golpes hasta afinar la hoja para segar con el rocío de la mañana. Contó que antes la gente se levantaba a las tres o cuatro para aprovechar el fresco y trabajaba hasta las ocho o diez, antes de que aumentara el calor.

Rodolfo, dueño de la casa donde cargaron carbón para la fragua, describió el despoblamiento con una frase contundente: "En este pueblo hay más gente en el cementerio que la que quedamos viviendo". Según contó, Sel de la Carrera llegó a tener unos 300 habitantes; hoy quedan alrededor de 40.

De la mina de carbón a los proyectos de turismo rural

La historia de la aldea estuvo ligada a las ovejas, las yeguas, las vacas y una mina de carbón. Muchos antiguos habitantes emigraron a Francia, Holanda, Bélgica y Alemania en busca de trabajo. Sobre la iniciativa de David y Rocío, Rodolfo expresó: "Admiro que se metan en esto sin saber de nuevas, porque a base de machacar es como se aprende".

David también heredó la fragua del último herrero del pueblo. Aprendió el oficio junto a un hombre de Silio y ahora elabora artesanalmente campanos, los cencerros tradicionales de la zona, y sus majuelos, los badajos. Ese trabajo quedó para una segunda entrega del canal.

La pareja ya piensa en cómo sostener su vida en Sel de la Carrera. Entre sus planes están rehabilitar una cabaña familiar y poner en marcha un pequeño hotel burbuja orientado al turismo rural. "Queremos que la gente también pueda disfrutar y conectar con el pueblo y nuestras raíces", explicaron.