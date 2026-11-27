Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El modelo británico, conocido como el hombre más likeado de Tinder, enfrenta una acusación de violación y dos cargos de agresión sexual con penetración. La denuncia corresponde a un hecho que habría ocurrido en noviembre de 2024 en un exclusivo club de Londres.

Stefan-Pierre Tomlin, el modelo británico que alcanzó fama internacional como el hombre más likeado de Tinder, fue acusado de violación y de dos cargos de agresión sexual con penetración. Actualmente permanece en libertad bajo fianza y deberá presentarse ante el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes 30 de noviembre.

La denuncia fue presentada por una mujer, quien señaló que el hecho ocurrió en noviembre de 2024 en El Groucho Club, un exclusivo establecimiento ubicado en el barrio londinense de Soho. La acusación se conoció mientras el caso avanzaba en la Justicia.

La investigación y los cargos contra Stefan-Pierre Tomlin

La Policía Metropolitana informó que la investigación se extendió durante dos años. Un portavoz de la fuerza afirmó:

“Tras una investigación exhaustiva con las investigaciones pertinentes, el Servicio de la Fiscalía de la Corona autorizó la presentación de cargos el viernes 11 de septiembre”.

La misma fuente indicó que Tomlin compareció por primera vez ante el tribunal de primera instancia de Southend el lunes 2 de noviembre. También señaló:

“La víctima sigue recibiendo apoyo de agentes especializados”.

El cierre temporal de El Groucho Club

El Groucho Club debió cerrar temporalmente después del incidente. A fines de 2024, la licencia del establecimiento fue sometida a revisión y sus propietarios obtuvieron autorización para reabrir en enero de 2025, bajo nuevas condiciones.

Desde entonces, los socios pueden invitar a un máximo de cuatro personas y deben acompañarlas durante toda su permanencia en el club. El local es conocido por haber recibido a figuras como George Michael, Rita Ora, Cara Delevingne, Noel y Liam Gallagher, Robbie Williams, Freddie Mercury y Noel Fielding.

La fama de Tomlin como el hombre más likeado de Tinder

Tomlin, de 36 años, se hizo conocido en 2017, cuando fue presentado como “Mr. Tinder” tras conseguir 48.000 likes en la aplicación de citas. Según contó en distintas entrevistas, llegó a revisar su perfil de manera compulsiva y describió esa conducta como una adicción.

Aunque en un año recibió 14.600 corazones, aseguró que durante los nueve años que estuvo soltero tuvo apenas 15 citas, cuatro de las cuales derivaron en relaciones de pareja. En octubre de 2024 oficializó su vínculo con Vicky Batsford, gerente de finanzas de 43 años.

Tras su salto a la fama, recibió propuestas de marcas de belleza y desarrolló otras facetas como actor, músico y piloto de avión certificado. En redes sociales mostró su vida entre pasarelas, bares exclusivos y su casa en Greenwich, Londres. Además, creó Celebrity Love Coach, un emprendimiento en el que se presentaba como “coach de consejos amorosos” y afirmó haber ayudado a formar más de 50 parejas como “Cupido virtual”.