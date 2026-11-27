Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Víctor Fernández, lotero de Barcelona, explicó que la comisión bruta por cada décimo de 20 euros es de apenas 90 céntimos. Ese ingreso debe contribuir a cubrir gastos como el alquiler, los salarios y los impuestos.

La gran afluencia de clientes durante la campaña de Navidad puede hacer pensar que las administraciones de lotería obtienen ganancias elevadas. Sin embargo, la comisión bruta por cada décimo vendido es de 90 céntimos, según explicó Víctor Fernández, lotero de 32 años.

Fernández trabaja desde hace una década en una administración ubicada en el centro comercial Arenas, en Barcelona. Desde su experiencia, cuestionó la percepción de que vender décimos sea un negocio de grandes márgenes y resumió el ingreso por unidad: "Apenas 90 céntimos brutos por boleto".

Cuánto recibe una administración por cada décimo

El décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad cuesta 20 euros. La administración recibe una comisión bruta del 4,5 por ciento, equivalente a 90 céntimos, mientras que el resto forma parte de la recaudación gestionada por Loterías y Apuestas del Estado.

La cantidad puede llamar la atención frente al volumen de ventas que se registra antes del sorteo. En algunas administraciones, las filas se extienden por buena parte del centro comercial, pero vender muchos boletos no significa que todo ese dinero quede como ganancia.

Los gastos que afrontan los loteros durante todo el año

Fernández señaló que la comisión debe ayudar a sostener el funcionamiento cotidiano del local. Entre los costos mencionó el alquiler, los salarios, los impuestos y los programas informáticos necesarios para gestionar las ventas.

La tarea tampoco se limita a entregar décimos. El personal organiza las ventas y atiende a quienes buscan una combinación determinada o quieren repetir un número especial, en particular cuando se acerca el 22 de diciembre, fecha del sorteo.

Repartir un premio no aumenta la comisión

La administración de Fernández repartió premios importantes en los últimos años. Esos resultados pueden darle visibilidad al establecimiento y atraer compradores, pero no modifican la comisión por cada décimo vendido.

Vender un número premiado tampoco implica recibir una recompensa adicional. La satisfacción de haber repartido un premio y la publicidad que puede generar son beneficios indirectos, mientras el margen por unidad se mantiene. Así, detrás de las colas y la expectativa de la Lotería de Navidad, las administraciones afrontan gastos permanentes y comisiones ajustadas, incluso fuera de la temporada de mayor movimiento.