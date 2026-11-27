Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

La función permite añadir voces, frases y efectos de sonido a las pegatinas, pero su disponibilidad todavía es limitada. El despliegue comenzó entre algunos usuarios de Android y iPhone.

Los stickers son una de las formas más usadas para reaccionar en WhatsApp y ahora pueden incluir algo más que una imagen o una animación. La aplicación comenzó a desplegar los stickers con audio, una función que permite sumar grabaciones de voz, frases y efectos de sonido directamente en los chats.

La novedad empezó a aparecer entre algunos usuarios el 24 de noviembre, aunque su disponibilidad todavía es limitada. El editor se encuentra en pruebas para Android y iOS, pero no todas las cuentas tienen habilitada la opción de crear estas pegatinas.

Cómo funcionan los stickers con audio de WhatsApp

A diferencia de una nota de voz tradicional, el sonido queda asociado a la imagen del sticker. Quien lo recibe puede reproducirlo desde la conversación al tocar el ícono de audio que aparece sobre la pegatina.

El audio no se activa automáticamente cuando llega el mensaje. El destinatario debe tocar el ícono de altavoz para escucharlo, una decisión que evita reproducciones inesperadas en conversaciones individuales y grupos. Durante las pruebas, el sonido podía repetirse hasta tres veces.

La función conserva el formato de los stickers habituales y permite incluir una grabación de voz, un efecto, una frase o el audio de un video. Tanto el contenido visual como el sonido están protegidos por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Pasos para crear stickers con sonido

La herramienta está integrada en el editor de stickers de WhatsApp, por lo que no hace falta instalar una aplicación externa si la cuenta ya tiene acceso. El procedimiento puede variar según el dispositivo y la versión, pero en general hay que abrir el editor, elegir una imagen o un video y buscar el botón de audio.

Desde esa opción se puede seleccionar el sonido original, grabar una voz, importar un archivo o elegir alguno de los efectos disponibles. Antes de enviar el sticker, es posible revisar cómo quedó el resultado.

En las pruebas, los stickers creados a partir de fotografías podían incorporar audios de hasta 10 segundos. En el caso de los videos, se contemplaba conservar hasta cinco segundos del sonido original. Los límites y las opciones pueden cambiar durante el despliegue.

También se puede convertir un video corto de la galería en un sticker animado y mantener su sonido o reemplazarlo por otro. Así, la reacción puede combinar movimiento con una frase o un efecto sonoro.

Disponibilidad en Android y iPhone

El acceso a la función avanza de manera gradual, por lo que no todos los usuarios la reciben al mismo tiempo, incluso si instalaron la última versión de WhatsApp. La herramienta comenzó a aparecer entre algunos participantes de la beta de Android, en la versión 2.26.47.1, y de TestFlight para iOS, con la versión 26.46.10.70.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para su disponibilidad general. Si al entrar en la opción para crear un sticker no aparece el ícono de ondas sonoras, no necesariamente existe un problema con el teléfono: es posible que la función todavía no esté habilitada para esa cuenta.

Actualizar WhatsApp desde Google Play Store o App Store es recomendable, aunque no garantiza el acceso inmediato. Además, algunas personas pueden recibir stickers con audio, reproducirlos, guardarlos en favoritos y reenviarlos, aun cuando todavía no puedan crearlos.

La recomendación es mantener la aplicación actualizada desde las tiendas oficiales y evitar descargar versiones modificadas que prometen habilitar funciones que aún no llegaron a la cuenta.