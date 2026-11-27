Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Una granja de Dorado, Puerto Rico, cría porcinos en pasturas y con una alimentación complementaria basada en granos, vitaminas y minerales. Según uno de sus trabajadores, el sistema influye en la composición de la grasa y en el valor nutricional de la carne.

En Finca Pastoreo, ubicada en la ciudad de Dorado, Puerto Rico, los cerdos viven al aire libre y se desplazan por espacios verdes durante todo el año. La granja aplica técnicas de agricultura regenerativa que buscan cuidar el entorno y favorecer el bienestar animal.

Pedro, uno de los trabajadores del establecimiento, sostiene que la forma de crianza y la alimentación inciden en la calidad de la carne. “La grasa se convierte en monoinsaturada, como el aceite de oliva”, afirmó.

Cómo es la crianza de cerdos en pasturas

Los animales pastan en distintas zonas y son trasladados periódicamente a terrenos con pasto fresco. El momento de moverlos se define a partir del monitoreo del impacto que generan sobre el suelo, explicó Pedro.

“Una práctica que estamos haciendo en la finca, que estamos bien contentos y emocionados de cómo está saliendo, es que estos cerdos se crían libres en el pasto. Se mueven frecuentemente a pasto fresco cada ciertos días de acuerdo vamos monitoreando cuál es el impacto que ellos están ocasionando en el terreno”, detalló.

Además de lo que encuentran en el campo, reciben un alimento complementario. La mezcla incluye avena y otros granos, vitaminas y minerales orgánicos, algas marinas y probióticos. También les ofrecen orégano como suplemento natural, al que Pedro atribuye propiedades saludables y un efecto de antibiótico natural.

Qué comen los cerdos y cómo influye en la carne

En el video sobre la granja, Pedro muestra a uno de los grupos de animales y describe su alimentación: “Ellos están en toda esta área accesando ensalada fresca, comen todo tipo de plantas, insectos, gusanos, raíces... Todo lo que ellos comen normalmente en la naturaleza. En adición también le tenemos suplemento”.

El trabajador aseguró que los cerdos son “dóciles y no están estresados” y vinculó esas condiciones con el resultado de la carne. “Van a ser muy nutritivos porque cuando ellos están en este tipo de alimentación, la grasa se convierte en monoinsaturada, que es como el aceite de oliva: una grasa saludable”.

Según Pedro, la carne también presenta cambios en su contenido de hierro y de vitaminas A, D y E, además de ser alta en omega 3. “También cambia todo el contenido de hierro vitamina A, D y E. Se convierte en un alimento densamente nutritivo porque ellos están recibiendo un trato y una nutrición densamente nutritiva también”, concluyó.

El video sobre la granja de Puerto Rico

El informe sobre Finca Pastoreo fue publicado en el canal de YouTube Torres de Kassette Digit-AI, del creador de contenidos Ed Torres. Su interés por el cine y la edición de video comenzó en 2009 y, actualmente, explora herramientas de inteligencia artificial para combinar la edición tradicional con nuevas tecnologías.