Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Karly, de Estados Unidos, y Maximine, de Canadá, se conocieron durante una peregrinación y regresaron a Galicia para casarse en la iglesia de A Corticela. La boda íntima quedó registrada en imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Karly y Maximine se conocieron mientras recorrían el Camino de Santiago, cada uno por su cuenta. Tres años después de aquel primer viaje, regresaron a Galicia para hacer juntos la ruta y casarse en la Catedral de Santiago de Compostela.

La pareja, formada por un canadiense y una estadounidense, había vuelto a su casa al terminar la peregrinación inicial y se había instalado en Canadá. En 2026, regresó a la ciudad donde comenzó su historia para celebrar la boda en A Corticela, una iglesia fundada a fines del siglo IX que está dentro de la Catedral.

Una boda íntima en la Catedral de Santiago

El fotógrafo Mero Afonso registró la ceremonia y acompañó a la pareja desde el lugar donde se alojaban hasta el templo. También los ayudó con los trámites y, durante el recorrido, se mantuvo a un costado para no quitarles protagonismo.

En esta segunda peregrinación los acompañaron el hijo de Maximine y un amigo de la pareja, quienes también fueron testigos del casamiento. Antes de entrar a la Catedral, se cruzaron con una joven alemana que habían conocido durante el Camino y la invitaron a leer un texto en la ceremonia.

El encuentro con el fotógrafo y la ceremonia

Karly y Maximine habían contactado a Afonso por correo electrónico entre seis y siete meses antes de la boda. Lo encontraron mientras buscaban en internet un fotógrafo de bodas en Galicia y eligieron su trabajo por el estilo de sus imágenes.

La ceremonia estuvo a cargo de un sacerdote africano que no hablaba español y tenía un inglés difícil de entender. Además, era la primera boda que celebraba en su carrera. “Fue muy simpático”, recordó el fotógrafo.

Después del casamiento, los recién casados posaron en el casco histórico de Santiago, la misma ciudad que había sido parte del comienzo de su relación. Afonso los llevó por algunos de sus rincones favoritos y contó: “Íbamos caminando y disfrutando del paseo, del entorno”. El trabajo fotográfico duró alrededor de dos horas y media, con los edificios antiguos y los paisajes de la ciudad como fondo.

El Camino de Santiago, una ruta con cifras récord

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta Mira Compostela en redes sociales y la historia llegó a miles de personas. El recorrido también atraviesa un período de gran afluencia: según la Oficina del Peregrino, en 2025 llegaron a Santiago 530.987 peregrinos, un 6% más que el año anterior.

Ese año, la localidad lucense de Sarria fue el lugar más elegido para comenzar el Camino, con 162.040 peregrinos. Los españoles representaron el 43% del total de quienes completaron la peregrinación.

En el primer semestre de 2026, más de 243.700 peregrinos recibieron la Compostela, el certificado que se entrega a quienes completan la ruta. La cifra supuso un incremento del 5% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con datos de la Xunta de Galicia.