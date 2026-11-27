Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El ave rapaz quedó atrapada por su ala derecha en un alambre de púas en el Reino Unido y recibió atención veterinaria. Quince días después del incidente, fue liberada tras completar su rehabilitación.

Un busardo ratonero que había quedado atrapado en un alambre de púas volvió a su hábitat natural en el Reino Unido, luego de recibir tratamiento por las heridas que sufrió en el incidente. La historia fue difundida el 22 de noviembre por Vale Wildlife Hospital & Rehabilitation Centre, una organización benéfica dedicada a atender animales silvestres heridos y huérfanos.

El ejemplar, perteneciente a la especie Buteo buteo, también conocida como ratonero común o busardo euroasiático, volaba cuando se enganchó en el alambrado. Según informó la entidad, su ala derecha quedó colgando de una de las púas.

El rescate del busardo ratonero atrapado en un alambre

Vecinos que vieron al ave pidieron ayuda a especialistas en fauna silvestre. Mientras aguardaban su llegada, intentaron aliviar la tensión sobre el ala herida:

Utilizando un rastrillo, pudieron ofrecerle al busardo ratonero algo en lo que posarse, aliviando así la tensión en su ala herida mientras aguardaban el arribo de RSPCA

, explicó el hospital. RSPCA es la organización británica Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Cuando llegaron, los especialistas consiguieron liberar al animal y lo trasladaron al hospital de fauna silvestre de Vale Wildlife Hospital, donde se atiende a más de 8.000 animales al año, de acuerdo con información publicada por la institución.

Tratamiento y rehabilitación del ave rapaz

En la evaluación inicial, el equipo encontró partes del alambre incrustadas en el cuerpo del busardo.

(...) nuestro equipo descubrió que tenía dos púas incrustadas en el ala. Tras extraerlas cuidadosamente, no encontramos fracturas, solo algo de hinchazón y heridas abiertas... todas tratables

, detalló la organización.

Después de recibir tratamiento y mostrar una mejoría, el ave fue trasladada a un recinto especial para continuar su recuperación.

Luego de que los hematomas y la inflamación disminuyeran, la gran ave rapaz fue trasladada a un recinto aviario, donde pudo reacondicionar los fundamentales músculos de vuelo

, señaló Vale Wildlife Hospital.

El busardo ratonero fue liberado 15 días después

Quince días después del incidente, el ejemplar recibió el alta veterinaria y fue liberado. La organización celebró su regreso a la naturaleza:

Tan solo 15 días después de su dura experiencia, estábamos sumamente encantados de poder ver a esta magnífica ave rapaz de vuelta en su hábitat natural: ¡surcando los cielos!