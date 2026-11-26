Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

Los comicios generales se celebran este domingo 29 de noviembre, antes de lo previsto. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero encabezan las principales candidaturas.

España celebra elecciones generales este domingo 29 de noviembre de 2026, en unos comicios adelantados por el presidente Pedro Sánchez, que estaban previstos para el verano español de 2027. Cinco figuras encabezan las principales candidaturas: Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero.

La votación definirá la composición del Congreso y el escenario de negociaciones para formar Gobierno. Entre los principales aspirantes a presidirlo están el actual mandatario, el líder del Partido Popular y el titular de Vox.

Cómo se elige al presidente del Gobierno de España

Los ciudadanos no votan directamente al presidente. En las elecciones eligen a los 350 diputados del Congreso y a los senadores correspondientes. Después, los legisladores participan en la investidura del jefe del Gobierno.

Para ser elegido en primera votación se requiere la mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Como ningún partido suele alcanzar esa cifra por sí solo, las negociaciones con otras fuerzas políticas pueden definir quién gobierna.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los principales rivales

Pedro Sánchez es el presidente de España y secretario general del PSOE. Llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura y desde entonces gobierna con el apoyo de formaciones de izquierda y partidos nacionalistas. En la campaña, su espacio destaca los indicadores económicos, en particular el crecimiento del PBI, y plantea la elección como una definición entre la continuidad de su gestión y un Gobierno del PP dependiente de Vox.

En un acto en Tarragona, Sánchez pidió «votar en masa para mandar a casa a Feijóo y a Abascal».

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, encabezó la fuerza más votada en 2023, pero no logró ser investido. Actualmente, su partido cuenta con 137 escaños y busca ampliar su representación para llegar a La Moncloa. Propone reducir la carga impositiva y favorecer a las empresas.

Sobre Vox, Feijóo sostiene que no levantará un muro de aislamiento, aunque tampoco busca una relación estrecha. Durante la campaña afirmó que «España necesita un cambio de Gobierno». Se espera que el PP busque un acuerdo con Vox para alcanzar la mayoría en el Congreso.

Santiago Abascal y la propuesta de Vox

Santiago Abascal, de 50 años, preside Vox desde 2014 y mantiene una estrecha amistad con el presidente argentino Javier Milei. Sus principales propuestas incluyen una política más dura frente a la inmigración, el rechazo a las leyes de género, un Estado más centralizado, una reducción de impuestos y una revisión del régimen de pensiones.

Abascal apunta a obtener un resultado cercano al 20 por ciento y busca diferenciarse del PP, al que reclama mayor firmeza ideológica. El lema de campaña de Vox es «Es sentido común».

Ada Colau e Irene Montero, otras candidaturas

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, llegó a la política desde la militancia por el acceso a la vivienda. Encabeza el Frente Amplio, una coalición integrada por Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Catalunya en Comú. El espacio ocupa el lugar que en 2023 tuvo Sumar, entonces bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Entre sus principales ejes están el control de los alquileres y la protección de los servicios públicos.

Irene Montero, eurodiputada y exministra de Igualdad, es la candidata de Podemos. El partido competirá por separado tras el fracaso de las conversaciones con el Frente Amplio y solo conserva acuerdos puntuales en Canarias y la Comunidad Valenciana. Su campaña se centra en el feminismo y las políticas contra la violencia de género.

El peso de los partidos regionales en el Congreso

Las fuerzas regionales no aspiran a presidir el Gobierno, pero pueden resultar decisivas para inclinar la balanza en el Congreso y facilitar la formación de mayorías.