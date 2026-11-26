El filósofo español distinguió el amor de las relaciones pasajeras y sostuvo que este sentimiento puede darle sentido a la vida. También recordó su vínculo de 35 años con Sara Torres Marrero.

El filósofo y escritor español Fernando Savater dedicó buena parte de su trayectoria a pensar sobre la ética, la libertad, la educación y la moral. Autor de más de 50 libros, entre ellos Ética para Amador, Política para Amador y El valor de educar, también reflexionó en distintas ocasiones sobre el amor.

En 2019, tras la muerte de su esposa, Sara Torres Marrero, publicó La peor parte: memorias de amor. En ese libro y en entrevistas posteriores, buscó explicar qué distingue un vínculo profundo de una relación pasajera y por qué considera que el amor es central en la vida.

Fernando Savater y su definición del amor verdadero

Para el ensayista, el amor es un sentimiento difícil de describir y que solo se reconoce plenamente cuando se vive. “Es algo que conoces cuando te está pasando pero no es fácil explicárselo al vecino. Sólo lo identificas cuando lo tienes”, afirmó.

Al intentar precisar qué lo diferencia de otros vínculos, señaló: “Sólo sé lo que no es: no es un amorío de fin de semana (hay amoríos de fin de semana que duran años). Y no, no es lo prescindible. Si puedes prescindir de ello, no es amor”.

Savater sostuvo que muchas relaciones pueden parecer inolvidables, pero que el amor verdadero se reconoce por la transformación que produce. “Uno a veces cree que tiene amores todos los meses y que son inolvidables, pero cuando llega el amor de verdad entiendes rápidamente que no, que es otra cosa”, expresó.

El sexo y la vida en pareja, según Savater

El filósofo también habló de la conexión física en una pareja. Aunque la consideró importante y placentera, advirtió que no alcanza por sí sola para definir el amor. “El sexo está muy bien, es estupendo, es como la gastronomía, como el surf. Es agradable y estoy a favor, pero si el amor se redujera al sexo sería estúpido y sería facilísimo”, afirmó.

En esa línea, explicó que compartir otros momentos y disfrutar de cualidades de la otra persona puede enriquecer la relación, pero no constituye por sí mismo el sentimiento. “Si tú amas a una persona y además tienes una estupenda relación sexual con ella, y además ella hace unas paellas maravillosas… todo es a favor, ¡mejor!, pero el amor no consiste en esas cosas”, remarcó.

La pérdida y el sentido de la vida

Savater reflexionó además sobre el modo en que la ausencia permite dimensionar la importancia de un vínculo. “Reconocemos el amor por el ruido que hace al marcharse, o al acabarse. Es de esas cosas que mientras las estás disfrutando no sabes lo que son, pero cuando se van es como si tuvieras las luces apagadas”, expresó.

El escritor compartió 35 años de vida en pareja con Sara Torres Marrero y, desde esa experiencia, también destacó la importancia de preservar espacios individuales para evitar que la rutina desgaste la relación. “A veces el airear un poco el amor y darle escenarios distintos ayuda”, aconsejó.

A los 79 años, volvió a referirse al lugar que ocupa este sentimiento en la existencia de las personas. “Una de las pocas conclusiones firmes a las que he llegado es que el amor es lo más parecido que tiene la vida a un sentido”, aseguró.