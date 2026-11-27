Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El partido que lidera Santiago Abascal se presenta como tercera fuerza en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre de 2026. Sus propuestas incluyen la “prioridad nacional”, la “remigración” y la reducción de impuestos.

VOX, el partido de extrema derecha encabezado por Santiago Abascal, llega a las elecciones generales anticipadas de España como tercera fuerza y podría ser clave en la conformación del próximo Gobierno. La formación podría acordar una alianza con el Partido Popular (PP) para respaldar una eventual presidencia de Alberto Núñez Feijóo.

Fundado en diciembre de 2013 e impulsado en parte por antiguos militantes del PP, VOX cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional. La información disponible identifica a Abascal como su principal referente, pero no detalla la nómina completa de integrantes del órgano.

Santiago Abascal y los candidatos de VOX

Abascal encabeza la lista de VOX por Madrid. Detrás de él aparecen Montserrat Lluís, Juan Sergio Redondo, Pepa Millán y Cristian Toro. La formación presenta candidatos propios en cada distrito electoral.

El partido sostiene su campaña en tres ejes: la “prioridad nacional”, para favorecer a los españoles en el acceso a ayudas y viviendas públicas; la “remigración”, asociada a una postura restrictiva frente a la inmigración; y la desregulación, junto con una reducción de impuestos.

Qué propone VOX y cuáles son sus posiciones

Entre sus planteos, VOX cuestiona el sistema de autonomías y rechaza los separatismos. También se opone al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La agenda electoral de la formación combina así propuestas económicas y migratorias con posiciones contrarias a distintas políticas sociales y al modelo territorial español.

Resultados electorales y acuerdos con el PP

VOX ingresó al Congreso en abril de 2019, cuando obtuvo 24 diputados. En noviembre de ese año elevó su representación a 52 bancas. En las elecciones de 2023 consiguió el 12,4 por ciento de los votos y 33 escaños, aunque conservó el tercer puesto.

Antes de las elecciones generales de 2026 se celebraron comicios en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Después de ese ciclo electoral, VOX alcanzó acuerdos con el PP para integrar gobiernos o brindar apoyo parlamentario.

La relación de VOX con Javier Milei

En el ámbito europeo, los eurodiputados de VOX forman parte del grupo Patriotas por Europa. La formación también expresó afinidad con el presidente argentino Javier Milei, quien participó en mayo de 2024 en Madrid de un acto de VOX junto con referentes de la derecha radical.