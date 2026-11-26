Un informe de la Conferencia Episcopal Italiana analizó denuncias comunicadas entre 2001 y 2021 y advirtió que los datos no permiten medir la dimensión total del fenómeno. El 39 por ciento de los casos señala como presunto autor a un párroco.

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) presentó en Asís un informe sobre denuncias de abusos sexuales contra menores atribuidos a clérigos. El estudio analizó 378 denuncias comunicadas entre 2001 y 2021 y fue elaborado a partir de archivos diocesanos, con la participación de la Universidad de Bolonia y el Instituto de los Inocentes de Florencia.

El presidente de la CEI, el cardenal Matteo Zuppi, calificó los abusos como “una herida abierta en el cuerpo de la Iglesia”. “Sentimos vergüenza por ello y no queremos ocultarlo”, afirmó durante la presentación, realizada en el marco de la 83.ª Asamblea General del organismo.

Qué muestran las denuncias por abusos en Italia

Zuppi definió el documento como “un primer paso, no un punto de llegada” y sostuvo que para avanzar es necesario escuchar a quienes sufrieron los abusos. También renovó el pedido de perdón de las iglesias italianas: “A cada uno de ellos, las Iglesias que están en Italia renuevan su petición de perdón, conscientes de que ninguna palabra podrá borrar lo que han sufrido”.

El estudio, titulado Estudio piloto sobre los archivos diocesanos italianos relativos a delitos presuntos y/o comprobados de carácter sexual cometidos contra menores de edad, busca describir contextos, mecanismos, relaciones de confianza y respuestas institucionales. No calcula la prevalencia total de los abusos ni permite establecer cuántos de los hechos denunciados corresponden a todos los que ocurrieron.

El período examinado comprende los años en que se comunicaron los episodios, que no necesariamente coinciden con las fechas en que habrían sucedido. Por eso, sus autoras, Raffaella Pregliasco y Raffaella Sette, describen los resultados como una “instantánea” de la información disponible y aclaran que no constituyen “una fotografía global del fenómeno”.

Participación de diócesis y cantidad de casos analizados

En la iniciativa participaron 198 de las 226 diócesis italianas, además del Exarcado Apostólico de los católicos ucranianos y el Ordinariato Militar para Italia. La mayoría de las diócesis adherentes pertenece al norte del país. Otro 12 por ciento, principalmente de las regiones centrales y meridionales, no tomó parte del estudio.

En total se recopilaron 426 denuncias. De ellas, 48 fueron descartadas por duplicaciones u otros motivos, entre ellos la falta de información, por lo que el análisis general consideró 378. Para examinar presuntos autores, hechos y medidas judiciales se utilizaron 356 denuncias, luego de excluir otras 22 para evitar duplicidades. El análisis de las presuntas víctimas se basó en 385 fichas individuales.

El informe registró un aumento de las denuncias después de 2020, pero señaló que ese dato no implica necesariamente que hayan crecido los abusos. Según el documento, puede reflejar “una señal de mayor confianza en los mecanismos institucionales de protección, de una mayor predisposición a denunciar y de una mayor disponibilidad de las víctimas para contar lo que han vivido”.

Perfil de las presuntas víctimas y de los acusados

Entre los presuntos autores, el grupo de edad más frecuente al momento del primer hecho denunciado fue el de 35 a 44 años. El estudio también destacó que se trataba de personas integradas en el círculo de confianza de las víctimas, una categoría que puede incluir familiares y conocidos. En el 39 por ciento de las denuncias, el señalado como presunto autor era el párroco.

El grupo etario predominante entre las presuntas víctimas fue el de 14 a 17 años. El 69,8 por ciento eran varones y el 86 por ciento, de nacionalidad italiana. Entre las mujeres, la franja más representada fue la de 11 a 14 años; además, su proporción duplicó la de los varones en el grupo de 3 a 10 años.

Las fichas registraron 880 hechos denunciados. La mayoría correspondió a contactos físicos, que representaron el 55,6 por ciento. En cuanto a los lugares, el 37,6 por ciento ocurrió en espacios privados, como domicilios, oficinas, automóviles o sitios acordados previamente; el 24,2 por ciento tuvo lugar en espacios eclesiásticos, entre ellos iglesias, sacristías, oratorios, seminarios, monasterios y centros de acogida. También se mencionaron espacios públicos y virtuales.

Respuesta de las autoridades eclesiásticas

En el 91,7 por ciento de los casos, la autoridad eclesiástica abrió un expediente dentro del año posterior a la denuncia. En el 83,1 por ciento, la apertura se produjo durante ese mismo año. El informe considera que esa rapidez refleja una atención “más incisiva” y la disponibilidad de datos “más precisos” en comparación con el pasado.

Tras la publicación del estudio, los obispos italianos presentaron una moción con propuestas de medidas sobre el tema. La CEI señaló que el objetivo del trabajo es aportar elementos para prevenir los abusos y promover iniciativas que permitan a las víctimas sentirse seguras para relatar lo ocurrido y buscar justicia.