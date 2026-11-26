Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

A los 84 años, el pastelero de Brescia conserva una exigente rutina de trabajo y sigue aprendiendo nuevas técnicas. En Madrid, habló sobre la historia, la elaboración artesanal y la evolución del panettone.

Iginio Massari tiene 84 años, es una de las grandes figuras de la repostería italiana y se convirtió en un referente internacional del panettone artesanal. Pese a su extensa trayectoria, mantiene una rutina exigente: se levanta de madrugada y trabaja todos los días.

"Me levanto sobre las tres de la mañana y trabajo hasta las ocho. Después voy a casa y ceno con mi mujer y me acuesto sobre las once. Lo hago los siete días de la semana porque me gusta lo que hago", contó durante su visita a Madrid.

Iginio Massari y una vida dedicada a la pastelería

Nacido en Brescia, Italia, en 1942, Massari creció entre ollas y sartenes, en una familia vinculada a la gastronomía. A los cuatro años se cayó dentro de una olla de crema pastelera. "En vez de en el más fuerte del mundo, me convertí en el más dulce del mundo", bromea, en alusión a Obélix.

A los 16 años trabajó durante unos meses en una panadería del centro de Brescia y allí descubrió su vocación. Se formó desde joven en los cantones franceses de Suiza junto al maestro pastelero Claude Gerber y también trabajó como asesor en el sector alimentario.

En 1971, alentado por su esposa, abrió la Pasticceria Veneto, un espacio que funcionó como estudio de arte y laboratorio gastronómico. Desde el comienzo de su carrera, en 1964, reunió más de 300 concursos, premios y reconocimientos nacionales e internacionales, muchos de ellos relacionados con su panettone. También alcanzó popularidad en televisión con programas como MasterChef Italia.

El panettone artesanal y la innovación en sus sabores

Massari participó en Madrid en Meet Massari R-Evolution 2026, una jornada sobre la tradición, la técnica y la evolución del panettone artesanal organizada el 14 de septiembre por Molino Dallagiovanna. Compartió escenario con los pasteleros Oriol Balaguer y José Romero Barranco, y con Nuño García, fundador de Clan Obrador.

El maestro sostiene que mantenerse actualizado es indispensable para seguir vigente. "Quien no se mantiene al día queda fuera del mercado", afirma. Además, fue uno de los impulsores de la difusión del panettone en países como Estados Unidos y Japón, donde durante mucho tiempo se conocía principalmente su versión industrial.

La elaboración artesanal del producto se convirtió en un espacio de experimentación para panaderos y pasteleros de distintos países, mientras crece el interés por consumirlo también fuera de la temporada navideña. Para Massari, es posible crear nuevos sabores si se respetan la estructura, el equilibrio y la técnica.

"El panettone es una masa, y si entiendes lo que hay al interior de la masa, puedes ponerle de todo. Lo único que no se mezcla bien es la estupidez".

La técnica, la harina y la masa madre del panettone

Massari considera que el panettone es uno de los productos más complejos de preparar y lo define como un "sistema con vida propia". "Si te equivocas en un número, todo se va al traste", resume.

En el resultado, explica, son determinantes la masa madre y la harina. "La harina es un elemento vivo que hay que saber comprender, no simplemente pesar. No existe la harina perfecta, sino la harina adecuada para cada elaboración".

A los 84 años, el pastelero sigue trabajando y aprendiendo nuevas técnicas, con la misma dedicación que lo convirtió en una figura central de la repostería italiana y en uno de los principales divulgadores de la historia y la elaboración del panettone.