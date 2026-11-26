La filósofa española sostiene que compadecer implica algo más que comprender el dolor ajeno: también supone comprometerse para ayudar a superarlo. Su reflexión vincula la ética con la justicia, la educación y la lucha contra la pobreza.

Para Adela Cortina, la compasión no consiste únicamente en comprender lo que siente otra persona. La filósofa española, de 79 años y catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, sostiene que esa disposición también exige involucrarse frente al sufrimiento ajeno.

La académica distingue entre empatía y compasión: ambas permiten acercarse a las experiencias de los demás, pero no implican el mismo grado de responsabilidad ni conducen necesariamente a actuar.

La diferencia entre empatía y compasión

Cortina define la compasión como "la capacidad de ponerse en el lugar del que sufre", a la que se suma "el compromiso de ayudarle a superar el sufrimiento". Por eso, considera que no alcanza con reconocer el dolor de otra persona: también es necesario asumir una responsabilidad frente a él.

La empatía, en cambio, permite comprender las emociones ajenas, tanto el sufrimiento como la alegría, pero no obliga por sí sola a intervenir. Para ilustrar esa diferencia, la filósofa plantea que incluso un verdugo puede sentir empatía por su víctima, porque entiende lo que le ocurre y sabe cómo hacerle daño. Esa comprensión no implica necesariamente solidaridad.

La ética como compromiso con los demás

La mirada de Cortina se relaciona con su propuesta de una "razón cordial", en la que la reflexión racional y los sentimientos se complementan. Reconocer el valor de las personas, sostiene, debe convertirse en un impulso para actuar en favor de ellas y contribuir a una convivencia más justa.

La filósofa también afirma que el fundamento ético de la colaboración reside en el valor de las personas y de la naturaleza. Ese reconocimiento puede motivar acciones orientadas al bienestar de los demás y a la construcción de una sociedad más solidaria.

Paz, pobreza y educación para una sociedad justa

Entre los desafíos colectivos que considera prioritarios, Cortina destaca alcanzar la paz y erradicar la pobreza. Sobre este último objetivo, advierte: "en el siglo XXI es inadmisible que no hayamos acabado con la pobreza". Además, plantea que no basta con limitarse a paliarla.

También defiende una paz justa, que no se imponga mediante presiones sobre quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde su perspectiva, la justicia debe contemplar los derechos de todas las personas y no quedar subordinada a los intereses de los sectores con más poder.

En el campo educativo, propone formar virtudes y capacidades que puedan ponerse al servicio de la comunidad. El objetivo es promover personas capaces de construir una convivencia justa y trabajar por metas compartidas. Frente a las emociones pasajeras, Cortina reivindica la esperanza como una virtud moral que requiere esfuerzo cotidiano y permite sostener la posibilidad de un futuro más justo, sin exclusiones.