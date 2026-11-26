Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La única vecina de un pueblo abandonado recuperó el horno de leña de su familia y preparó recetas que aprendió de su abuela. La jornada reunió a sus hermanos alrededor de sabores y recuerdos de la infancia.

En un pueblo abandonado de Asturias, donde las casas vacías y derruidas son parte del paisaje, Tere conserva las tradiciones de su familia. Con ayuda de su hermano Javier y de Álvaro, del canal de YouTube Hilux Aventura, volvió a encender un horno de leña que llevaba 45 años apagado.

El horno es el mismo que usaba su abuela cuando ella era chica. En aquella época, hacer pan era una tarea habitual: su abuela lo preparaba casi todos los sábados para tener provisiones durante la semana.

El horno familiar volvió a encenderse después de 45 años

Para ponerlo en funcionamiento, Javier aportó su experiencia con este tipo de hornos. Primero eligieron la leña y mantuvieron el fuego durante varias horas, hasta que la bóveda adquirió un característico color blanco.

El trabajo llevó a Tere a recordar a su abuela junto al horno. "Esto me presta (me gusta), porque me recuerda como si aún estuvieran vivos. Eso es lo más bonito de esta receta", expresó emocionada.

Recetas de la abuela y sabores tradicionales de Asturias

Para preparar la masa, Tere recuperó utensilios que todavía conserva en la casa y la trabajó con las manos hasta alcanzar la consistencia adecuada. Mientras amasaba, recordó cómo colaboraba con su abuela: "Me decía: 'Anda, mi niña, amásame tú el pan'".

Con el calor del horno también cocinaron bollos preñados, rellenos de chorizo. Para Álvaro, la experiencia fue más que preparar una comida: "Esto no es solamente hacer pan con chorizo. Es el momento, el día que hemos echado, el compartir tiempo y sabiduría, equivocarnos y recordar a nuestros antepasados", resumió.

La jornada incluyó además frisuelos, un postre asturiano parecido a los crepes que Tere prepara a su manera. La receta lleva 200 gramos de harina, medio litro de leche, cuatro huevos, una pizca de sal y un chorrito de anís.

Una tradición que reúne a la familia y recupera recuerdos

Después de una mañana de trabajo, el grupo probó los panes y los bollos recién salidos del horno. Para los hermanos de Tere, compartir esas preparaciones significó volver por un rato a las comidas familiares de la infancia.

"Esto presta por eso, porque estás recordando a la abuelita, a los tíos… En cuanto muramos tú y yo, ni mi hijo ni nadie se va a acordar de todo esto. Por eso nos presta recordarlo. Porque volvemos a ser niños otra vez y es lo más bonito que hay", dijo Tere.

Su historia refleja la de muchas aldeas españolas con muy pocos habitantes, donde quienes permanecen buscan que las costumbres familiares no desaparezcan con el paso del tiempo.