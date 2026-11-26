Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

A los 23 años, Luis Fabián Quispe Morocho convirtió la crianza de gallinas en una actividad comercial en Saraguro, Ecuador. Vende huevos criollos y se propone ampliar su gallinero a entre 200 y 300 aves.

A los 23 años, Luis Fabián Quispe Morocho encontró en la crianza de gallinas criollas una oportunidad para emprender y construir su propio futuro. En la zona de Saraguro, Ecuador, empezó con pocos animales y, con el tiempo, amplió su gallinero hasta convertirlo en una actividad comercial.

En un video publicado en YouTube por el creador de contenido Andrés Gualan, Luis mostró cómo alimenta a las aves, junta los huevos y organiza las ventas. Aunque todavía trabaja a pequeña escala, tiene una meta definida: “Mi meta es llegar aquí a 200, a 300 gallinas”, expresó.

Huevos criollos: precios y venta directa en Saraguro

El interés por las gallinas fue el impulso para comenzar. “Me gustaron estos animales y quiero seguir teniendo más”, contó durante el recorrido por el criadero. Su intención es crecer de manera gradual y sostener los cuidados cotidianos que requiere la actividad.

Una de sus principales fuentes de ingresos es la venta de huevos criollos, que recolecta a diario y ofrece tanto en su comunidad como en Saraguro. Según explicó, cobra 25 centavos de dólar en su localidad y 30 centavos cuando se traslada a la ciudad.

La venta directa también le permite llegar a compradores habituales sin tener que desplazarse cada vez. “Aquí ya me conocen y por eso llegan aquí mismo”, señaló sobre la confianza que construyó con los vecinos.

Alimentación y cuidado de las gallinas criollas

Además de comercializar huevos, Luis cría gallinas y pollitos de distintos tamaños. Durante el video mostró ejemplares adultos, algunos de gran porte, y explicó que separa a los pollitos de sus madres cuando alcanzan una etapa determinada de crecimiento. También destacó la variedad de huevos que obtiene, con tonalidades que incluyen el blanco y el verde.

Para alimentar a las aves utiliza maíz triturado, guineo verde y cáscaras de frutas, entre otros productos. Las gallinas ya reconocen el lugar donde reciben la comida y se acercan cuando llega el momento de alimentarlas.

La recolección de huevos es otra tarea central de su rutina. Luis los junta a medida que las gallinas ponen y, en ocasiones, espera reunir una cantidad mayor antes de ofrecerlos, de acuerdo con la disponibilidad de la producción y la demanda de sus compradores.

La meta de ampliar el gallinero a 300 aves

El proyecto no se limita a la venta de huevos. Luis también busca aumentar la cantidad de aves para contar con más pollitos y gallinas destinados a la comercialización. Llegar a entre 200 y 300 ejemplares es su principal objetivo, aunque sabe que deberá avanzar paso a paso.

El video fue publicado originalmente el 10 de octubre de 2022 y acumuló cientos de miles de reproducciones, además de numerosos comentarios de personas que felicitaron al joven por su iniciativa. Su experiencia muestra cómo la crianza tradicional puede convertirse en una alternativa de trabajo independiente con dedicación, aprendizaje y una meta de crecimiento.