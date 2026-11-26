Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El mochuelo cabezón había chocado contra una ventana en octubre y recibió tratamiento por una infección ocular. Tras obtener el alta veterinaria, fue liberado al atardecer en noviembre.

Un mochuelo cabezón volvió a la vida silvestre en noviembre, después de recuperarse de un choque contra una ventana en el predio de la Universidad de Maine en Augusta, en Estados Unidos.

El ave, perteneciente a la especie Aegolius acadicus, también conocida como tecolote afilador, fue encontrada en octubre tras impactar contra una ventana del edificio Belfast Hall, ubicado en la ciudad de Bangor.

El rescate y la rehabilitación del búho en Maine

La universidad explicó que el programa de Tecnología Veterinaria convocó a un estudiante con experiencia como voluntario en rehabilitación de fauna silvestre para capturar al animal de manera segura. Luego, la agente Alyshia lo trasladó a un centro especializado en la ciudad de Old Town.

Durante su recuperación, el mochuelo recibió atención veterinaria por una infección en un ojo. La institución informó que no presentaba otras lesiones.

La liberación del mochuelo cabezón

Tras recibir el alta a principios de noviembre, el búho fue liberado en su hábitat natural durante el atardecer. La universidad compartió un video del momento y expresó: “¡Gracias a todos los que ayudaron a que este pequeño búho volviera a la naturaleza!”

El mochuelo cabezón es un ave rapaz de la familia de los estrígidos que habita en Norteamérica. Se caracteriza por su tamaño pequeño, su cabeza grande y redondeada y la ausencia de penachos auriculares, los grupos de plumas que sobresalen en la cabeza de algunas aves.

Cómo es el mochuelo cabezón

Los ejemplares de esta especie miden entre 15 y 20 centímetros de altura. Tienen plumaje marrón moteado y ojos de color amarillo brillante y negro.