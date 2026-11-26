Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El vuelco de un camión que transportaba petróleo desató un incendio en una autopista de la capital egipcia. El Ministerio de Salud informó que hay al menos 30 muertos y 25 heridos.

Al menos 30 personas murieron y otras 25 resultaron heridas tras el incendio que se desató este miércoles en una zona densamente poblada de El Cairo, capital de Egipto. El fuego comenzó cuando volcó un camión cisterna que transportaba petróleo en la circunvalación de una autopista.

Las llamas se propagaron por el sector y alcanzaron varios vehículos, entre ellos unidades de transporte público. El siniestro ocurrió en el barrio de Al Warraq, dentro del distrito de Imbaba, en la provincia de Guiza.

Incendio en una autopista de El Cairo

Imágenes difundidas por peatones, conductores y vecinos mostraron la magnitud del incendio y grandes columnas de humo que se elevaban sobre la zona. El camión cargado de combustible volcó en una vía de intenso tránsito, lo que dio origen al fuego.

El Ministerio de Salud egipcio informó que envió unas 40 ambulancias al lugar. Además de confirmar las víctimas fatales, indicó que los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención.

Víctimas y operativo de emergencia en Egipto

Las autoridades continúan con las tareas de emergencia tras el siniestro. La información oficial difundida hasta el momento reporta al menos 30 muertos y 25 heridos.