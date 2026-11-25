Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La británica celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos en una residencia de Waterlooville. Entre sus consejos, destacó los vínculos cercanos, el té y sus comidas favoritas: tocino con huevos y gominolas.

Dorothy Creighton cumplió 107 años y festejó rodeada de sus seres queridos en el hogar para adultos mayores donde vive, en Waterlooville, Inglaterra. Sociable y aficionada al café y a los dulces, la británica compartió sus consejos para disfrutar de una vida larga y feliz.

Lejos de proponer una dieta estricta, Creighton destacó la importancia de mantener cerca a las personas que quiere y de disfrutar de sus comidas preferidas. «El secreto para una vida larga y feliz es tener un buen hombre, una buena familia y mantener a todos a mi alrededor alerta», aseguró durante la celebración.

Los gustos de Dorothy Creighton y sus consejos para vivir más

La centenaria también habló de los alimentos que no piensa dejar de lado. «Además, ¡no puedo vivir sin mi tocino y huevos todas las mañanas, ni sin mis gominolas!», reveló.

Sus recomendaciones no son nuevas. Cuando cumplió 105 años, dos años antes, le preguntaron cuál era su secreto para llegar a esa edad y respondió: «Coman caramelos de menta, beban té y no se estresen; las cosas malas desaparecerán».

Una vida marcada por la guerra y la familia

Dorothy nació el 11 de septiembre de 1919 en Bristol, donde pasó su infancia y descubrió su afición por el fútbol. De chica solía jugar con los varones de su barrio y, al terminar la escuela, empezó a trabajar como peluquera.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, su vida tomó otro rumbo: se incorporó al Women's Land Army, una organización integrada por mujeres que trabajaban en tareas agrícolas durante el conflicto. Allí conoció a quien más tarde sería su marido. Juntos tuvieron tres hijos y, con el paso de los años, la familia creció con nietos y bisnietos.

Una fiesta sorpresa para celebrar sus 107 años

Para conmemorar el cumpleaños, el personal de la residencia organizó una fiesta sorpresa, con globos, pancartas y una torta especial preparada por el chef principal del establecimiento. «Dorothy lo pasó de maravilla rodeada de amigos y familiares, e incluso compartió algunas palabras de sabiduría», contaron desde el hogar.

Aimee Sparks, directora de Pear Tree Court, expresó: «Estábamos muy emocionados de celebrar un día tan especial con Dorothy. Como residente muy querida, fue maravilloso conmemorar este gran hito junto a ella».

La directora también explicó: «Aquí en la residencia, todo lo que hacemos gira en torno a nuestra filosofía de garantizar que los residentes lleven una vida activa y plena, y la celebración de Dorothy no fue una excepción».

Al recordar el festejo, Sparks destacó la alegría de la cumpleañera: «Fue precioso ver lo feliz que estaba de estar rodeada de sus seres queridos en su día especial».