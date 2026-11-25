El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que las personas retenidas en un supermercado de Cartagena fueron liberadas tras un operativo conjunto. Un secuestrador murió durante la intervención.

Todos los rehenes que permanecían cautivos en un almacén Éxito de Cartagena fueron rescatados con vida, confirmó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la madrugada del miércoles. Las personas habían sido retenidas por hombres armados desde el martes, luego de un intento fallido de robo a un vehículo de caudales.

El mandatario anunció que el rescate se concretó mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en el local ubicado en el sector de La Castellana. De la Espriella calificó el procedimiento como una acción “impecable”.

El operativo de rescate en el supermercado de Cartagena

“Desde Cartagena me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito, en la Castellana”, anunció el presidente, acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Mora.

De acuerdo con el mandatario, uno de los secuestradores murió durante la intervención. Según explicó, las fuerzas de seguridad les habían dado a los responsables la posibilidad de entregarse y liberar a las personas retenidas, pero rechazaron esa alternativa.

“Uno de los bandidos fue dado de baja, se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia, cuando el Estado se decide nunca pierde”, sostuvo De la Espriella.

Cómo comenzó la toma de rehenes en Cartagena

La reconstrucción oficial del Ministerio de Defensa indicó que los hechos se iniciaron el martes, después de un intento fallido de robo a un camión de valores. Según esa versión, un grupo de hombres armados ingresó al supermercado y tomó como rehenes a 30 personas, entre clientes y trabajadores.

Durante las primeras etapas del operativo, las autoridades liberaron a cinco personas y luego a otras diez. La cartera de Defensa sostuvo que el episodio “no fue un ataque terrorista”, sino “la consecuencia” del asalto que no llegó a concretarse. También informó que las Fuerzas Especiales, las Fuerzas Militares y la Policía participaron en las tareas para garantizar la liberación.

La espera de los familiares y el agradecimiento del presidente

Mientras se desarrollaba la emergencia, familiares de las personas retenidas aguardaron en las inmediaciones del comercio durante más de 16 horas. De la Espriella agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública y a las autoridades locales que colaboraron en el operativo.

Horas antes del rescate, el presidente había señalado que los hombres armados pretendían asaltar un vehículo de caudales en un centro comercial y que, al ser descubiertos, tomaron como rehenes a clientes y empleados. También había informado sobre el despliegue de grupos especiales del Ejército y la Policía.