El dermatólogo y tricólogo David Saceda explica por qué el estado de la cutícula es clave para la luminosidad del pelo. También advierte sobre los daños del calor, el sol y algunos remedios caseros.

El brillo del cabello depende, en gran medida, del estado de la cutícula, la capa externa que protege la fibra capilar y ayuda a reflejar la luz. El uso frecuente de herramientas de calor, la exposición al sol y los tratamientos químicos pueden dañarla y hacer que el pelo se vea áspero y apagado.

Para conservar la luminosidad, el dermatólogo y tricólogo David Saceda, integrante del Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología, destaca la importancia de los cuidados diarios. Aunque la genética puede influir en algunos casos, explica que no suele ser el factor principal.

Agua fría y cuidados para mejorar el brillo del cabello

El agua fría puede dejar una sensación de mayor suavidad, pero su efecto sobre el brillo es mínimo. Según Saceda, lo más importante es mantener la cutícula en buen estado con productos acondicionadores y proteger el pelo de las agresiones térmicas, químicas y físicas.

Por eso, enjuagar el cabello con agua fría sirve de poco si después se usa la plancha durante varios minutos sin protección. El especialista recomienda moderar el uso de herramientas de calor y aplicar protectores térmicos al secar o alisar el pelo.

Remedios caseros para el pelo: huevo, vinagre y aceites

El huevo no aporta beneficios relevantes para el cabello, mientras que los aceites sí pueden marcar una diferencia. El vinagre actúa por el ácido acético: en bajas concentraciones, los ácidos pueden alisar la cutícula y mejorar el aspecto del pelo. Algunos cosméticos utilizan ácidos suaves, como el glicólico, para lograr ese efecto.

Los aceites esenciales, entre ellos el de romero, también requieren precaución. Los preparados poco purificados pueden causar irritación importante en el cuero cabelludo, un problema que los especialistas siguen viendo en consulta. Que un producto sea natural no significa que sea adecuado para el pelo.

Sol, agua salada y productos que pueden apagar el cabello

Usar champú, acondicionador o mascarilla que no sean apropiados para el tipo de pelo puede afectar su aspecto. También influyen la exposición solar y el contacto con el agua salada, especialmente durante el verano.

Las llamadas mechas californianas ilustran ese efecto: el sol y el mar aclaran el cabello de medios a puntas, pero también pueden dañar la cutícula. El pelo puede quedar con las puntas abiertas y volverse más propenso a quebrarse.

Lavado y temperatura del agua recomendados

Lavarse el pelo todos los días no necesariamente le quita brillo. Algunas personas necesitan hacerlo a diario para mantener limpio el cuero cabelludo, y espaciar los lavados podría perjudicarlas. La clave está en elegir un producto adecuado: los champús con mucho sulfato pueden deteriorar la cutícula si no son apropiados para ese cabello. Los acondicionadores y reparadores pueden ayudar.

No hay una temperatura exacta establecida para lavarse el pelo. La recomendación habitual es elegir una temperatura confortable para el cuero cabelludo, que suele ubicarse entre 35 y 38 grados.

Champús con brillo y señales de posibles problemas de salud

Los champús pueden mejorar aspectos cosméticos como el brillo, la textura y la fragilidad, aunque las promesas publicitarias deben evaluarse producto por producto. Saceda señala que no está demostrado que un champú, por sí solo, trate la alopecia: un producto anunciado como anticaída no reemplaza un tratamiento médico.

Un cabello apagado también puede estar relacionado con problemas de salud. Las alteraciones de la tiroides y la falta de nutrientes como el hierro o el zinc pueden afectar su calidad. Ante síntomas o señales que lo justifiquen, los dermatólogos pueden solicitar estudios y, si detectan una alteración tiroidea, derivar el seguimiento al endocrinólogo.