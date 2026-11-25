La bioquímica sostiene que una dieta equilibrada, rica en fibra y polifenoles, puede ofrecer beneficios similares sin imponer períodos prolongados sin comer. También advirtió sobre los riesgos de cambiar los hábitos alimentarios sin asesoramiento profesional.

El ayuno intermitente es una estrategia popular para controlar el peso y mejorar la salud metabólica, pero no resulta adecuada para todas las personas. La bioquímica Elena Pérez, cofundadora de Futurlife21, planteó que es posible perseguir objetivos similares con una alimentación equilibrada y sin restricciones horarias.

La especialista explicó que el ayuno busca intervenir en distintos procesos del organismo, entre ellos el control de los niveles de glucosa e insulina, la reducción de la inflamación y la regulación de la microbiota intestinal. Sin embargo, señaló que esos objetivos también pueden abordarse sin pasar períodos prolongados sin comer.

“Se consiguen los mismos beneficios llevando una alimentación cada equis horas”, afirmó Pérez.

La calidad de los alimentos, más allá de los horarios

Para la bioquímica, la clave está en la calidad de los alimentos y en incorporar nutrientes que favorezcan el funcionamiento del organismo. En ese sentido, mencionó la fibra y los polifenoles, compuestos presentes en distintos alimentos de origen vegetal y reconocidos por su acción antioxidante.

Su propuesta prioriza la composición de los platos y una rutina de comidas que se adapte a las necesidades de cada persona. Desde esa perspectiva, saltear comidas o establecer ventanas estrictas de alimentación no es imprescindible para cuidar la salud.

Pérez considera que el ayuno intermitente puede ser una alternativa, pero no la única para trabajar sobre los objetivos metabólicos asociados con esta práctica.

Los riesgos de cambiar la dieta sin orientación

La especialista advirtió que modificar de manera drástica los hábitos alimentarios sin acompañamiento puede dificultar que se cubran las necesidades nutricionales. “Tiene riesgos el hecho de no saber si estás cubriendo las necesidades nutricionales que necesita tu organismo”, señaló.

Por eso, recomendó consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios importantes en la dieta o eliminar grupos de alimentos. La orientación puede ayudar a evitar desequilibrios, especialmente cuando se inicia una estrategia restrictiva por cuenta propia.

Saltear el desayuno no garantiza perder grasa

Pérez también cuestionó la idea de que evitar el desayuno sea, por sí solo, una forma efectiva de adelgazar. “Perder peso no es perder grasa”, remarcó, y señaló que el número de la balanza no permite saber por sí mismo qué componente del cuerpo está cambiando.

Además, advirtió que saltear esa comida puede hacer que algunas personas lleguen con demasiada hambre a la siguiente y elijan alimentos menos saludables o coman más de lo necesario. “Si el saltarte el desayuno conlleva a que luego no sepas elegir, comas más de lo que necesites o a lo largo del día estés llevando una alimentación desproporcionada, evidentemente no ayuda”, sostuvo.

La conclusión de la bioquímica es que el ayuno intermitente no es una fórmula universal. En lugar de enfocarse únicamente en los horarios, propone priorizar la calidad de la alimentación, cubrir los requerimientos nutricionales y buscar asesoramiento profesional antes de implementar cambios importantes.