Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Autoridades de Estados Unidos confirmaron una brecha en el sistema de análisis de información pública que usan agencias de inteligencia. Aún no se determinó qué datos quedaron expuestos y crece la preocupación por posibles fallas en otros organismos.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y la oficina de Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, confirmaron una filtración vinculada con una brecha de seguridad en el sistema de análisis de información de fuentes abiertas que utilizan las agencias. Según las autoridades, el incidente expuso una parte considerable de los datos no clasificados que manejan esos organismos.

La plataforma afectada reúne y analiza materiales públicos no clasificados. Por el momento, no se sabe qué información quedó expuesta y las sospechas de que otras dependencias del Gobierno hayan atravesado una situación similar siguen bajo análisis.

La filtración en la CIA y las fallas tecnológicas en Estados Unidos

El episodio se conoció en medio de una serie de problemas tecnológicos que mantiene en alerta al sector digital estadounidense. La renuncia de Sean Cairncross al frente de la secretaría de Ciberseguridad se produjo tras fallas que suspendieron temporalmente el tráfico aéreo, afectaron cajeros automáticos y correos electrónicos, e impidieron el acceso a fotografías almacenadas en la nube.

Fuentes oficiales también señalaron que los inconvenientes alcanzaron una red interna de comunicaciones ultrasecreta de la CIA, aunque no precisaron cuál. El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó moderar la preocupación y sostuvo que el país "no está bajo un ataque sistémico".

Un allegado a un funcionario afirmó que las fallas difundidas no afectaron las capacidades críticas. La CIA declinó hacer comentarios. En tanto, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que, en algunos casos, la inteligencia artificial "está descubriendo vulnerabilidades de software" que "deben corregirse rápidamente".

Qué explicó Jay Clayton sobre los incidentes cibernéticos

Clayton, quien también fue designado por el presidente Donald Trump como director interino de ciberseguridad, se refirió durante el último fin de semana a las fallas registradas la semana anterior. Según explicó, tanto la caída de la red del servicio aéreo como los problemas en sistemas internos de la CIA se debieron a "problemas relacionados con el mantenimiento de los enrutadores".

Consultado por el reciente ataque informático a la base de datos de delitos, Clayton dijo que filtraciones de ese tipo "ocurren con frecuencia" y que "no hay motivo de alarma".

"Las investigaciones cibernéticas y los incidentes cibernéticos han formado parte de la economía estadounidense y de la vida estadounidense durante mucho tiempo", afirmó Clayton. También agregó: "Lo que sabemos del FBI, y lo que he comentado con ellos, es que han tenido un incidente. Lo están gestionando de forma habitual".

Qué es la inteligencia de código abierto y por qué genera preocupación

La inteligencia de código abierto, conocida como OSINT, utiliza grandes volúmenes de información disponible en internet. Entre sus fuentes hay publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales.

Aunque parte de esos contenidos es de acceso público, otros datos son comercializados por proveedores privados. El cruce de distintas fuentes puede revelar información especialmente delicada, una de las razones por las que las intrusiones recientes encendieron alarmas dentro de los organismos de inteligencia estadounidenses.

Personas familiarizadas con el asunto expresaron preocupación por el posible alcance de las vulnerabilidades. Funcionarios y otras fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque se trata de "un tema de seguridad nacional" que todavía "no puede ser hecho público".