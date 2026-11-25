Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La representante de Puerto Rico se quedó con la corona y marcó un hito al ser la primera madre en ganar el certamen. Tiene 27 años, formación en psicología y trabajo social, y una trayectoria dedicada a la salud mental y la protección de familias.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, fue elegida Miss Universo 2026 tras imponerse en la instancia final del concurso. La modelo, de 27 años, recibió la corona de manos de su par mexicana en una ceremonia marcada por la emoción y la presencia latinoamericana entre las candidatas destacadas.

Con su triunfo, Barreto se convirtió en la primera madre en ganar Miss Universo desde la creación del certamen, en 1952. Además, le dio a Puerto Rico su sexta corona internacional, dos décadas después de la victoria de Zuleyka Rivera, en 2006.

Quién es Jennifer Barreto, Miss Universo 2026

Barreto nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico, y creció entre los municipios de Isabela, San Sebastián y Aguadilla. Su formación y su carrera profesional están vinculadas con la salud mental, el trabajo social y la prevención de la violencia.

Se graduó en Psicología en Kentucky, Estados Unidos, y luego obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social. También realizó estudios especializados en intervención ante situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

Su trabajo en salud mental y su vida familiar

En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas. Allí se desempeñó como educadora y especialista en intervención en situaciones de crisis, con asistencia a víctimas de violencia doméstica y maltrato infantil. Más adelante asumió tareas relacionadas con el bienestar de las familias militares.

Está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército estadounidense. La pareja tiene una hija, Penélope, nacida en 2019.

De Miss Universo Puerto Rico a la corona internacional

Su recorrido en los concursos de belleza comenzó recientemente: empezó a prepararse en 2025, sin experiencia previa en certámenes ni pasarelas. En junio de 2026 se impuso ante otras 34 candidatas y fue coronada Miss Universo Puerto Rico, en representación del municipio de San Sebastián.

En la competencia internacional, Barreto avanzó desde un grupo de 116 candidatas hasta las doce delegadas que desfilaron en traje de noche. Junto a Puerto Rico, llegaron a esa instancia Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Las finalistas y la participación argentina

De ese grupo surgieron las cinco finalistas. Nueva Zelanda, representada por Georgia Waddington, quedó como cuarta finalista; Filipinas, con Bea Millán-Windorski, fue tercera; Venezuela, con Clara Vegas Goetz, segunda; y República Dominicana, con Melissa Núñez Alevante, primera. Tras la ronda de preguntas, Jennifer Barreto fue elegida Miss Universo 2026.

La argentina Daiana Stefani Pereyra, de 28 años, no logró ubicarse entre las 30 semifinalistas. Modelo y tripulante de cabina, ocupó el lugar que inicialmente iba a corresponderle a Tamara Rogouski, quien se retiró por motivos personales. Pereyra había sido primera finalista en el concurso nacional y fue designada para representar al país según el orden de clasificación.