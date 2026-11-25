Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El primer rover de la NASA en Marte llegó el 4 de julio de 1997 y permaneció activo durante cinco meses, aunque la misión estaba prevista para cinco semanas. Desde octubre de ese año, el vehículo sigue en la superficie marciana.

El 4 de julio de 1997, la NASA logró posar en Marte al Sojourner, el primer vehículo robotizado de la agencia en el planeta. El rover formó parte de la misión Mars Pathfinder y, tras el final de sus operaciones, quedó en la superficie marciana.

La misión había despegado el 4 de diciembre de 1996 a bordo de un cohete Delta, un mes después del lanzamiento del Mars Global Surveyor. Luego de siete meses de viaje, llegó a Ares Vallis, en una zona de Chryse Planitia, conocida como las Planicies de Oro.

La misión Mars Pathfinder y los datos enviados desde Marte

El plan inicial contemplaba una misión de cinco semanas, pero las operaciones se extendieron durante cinco meses. El aterrizador llevaba instrumentos científicos para estudiar la atmósfera, el clima y la geología marciana, además de analizar la composición de las rocas y el suelo.

Durante su actividad, el sistema envió más de 16.500 imágenes y reunió 8,5 millones de mediciones sobre la presión atmosférica, la temperatura y la velocidad del viento.

Cómo logró aterrizar el Sojourner en Marte

El descenso requirió una secuencia de maniobras que se completó en cuatro minutos. La nave utilizó un escudo térmico y un gran paracaídas de frenado. Un radar de altímetro midió la distancia hasta el suelo y, durante el tramo final, se activaron retrocohetes para reducir la velocidad.

Ocho segundos antes del impacto, se desplegaron 24 bolsas de aire para amortiguar la caída, que se produjo a una velocidad de 10,6 metros por segundo. Después, las bolsas se desinflaron y fueron retraídas mientras el aterrizador se acomodaba sobre su base. Por último, se abrieron sus pétalos, equipados con paneles solares.

El inconveniente que resolvió la NASA tras el aterrizaje

El aterrizador llegó de noche y debió esperar a la salida del Sol para enviar sus primeras señales a la Tierra. Al recibir la información, los ingenieros detectaron que una de las bolsas de aire no se había desinflado por completo y podía complicar el despliegue de la rampa de descenso del Sojourner.

Para resolverlo, enviaron instrucciones al aterrizador para subir y bajar uno de sus pétalos y aplastar la bolsa. El procedimiento tuvo éxito, según informó la NASA.

La última señal del rover se recibió durante la mañana del 7 de octubre de 1997. Desde entonces, el Sojourner permanece en Marte, después de una misión que superó el tiempo previsto y permitió obtener imágenes y mediciones del planeta.