Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

La representante puertorriqueña se impuso entre 116 candidatas y se convirtió en la primera madre en ganar el certamen. La edición por el 75 aniversario se realizó en San Juan y anunció a Costa Rica como sede de 2027.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, fue coronada Miss Universo 2026 en una ceremonia realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La competencia reunió a 116 candidatas de distintos países y territorios y celebró el 75 aniversario del certamen.

Con 27 años, Barreto hizo historia al convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo. Tiene una hija de siete años, Penélope, nacida en 2019, fruto de su matrimonio con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos.

La coronación de Jennifer Barreto y las finalistas

La definición enfrentó a cinco representantes. La neozelandesa Georgia Waddington quedó como cuarta finalista; la filipina Bea Millán-Windorski fue tercera; la venezolana Clara Vegas Goetz obtuvo el segundo puesto, y la dominicana Melissa Núñez Alevante terminó como primera finalista. Tras la ronda de preguntas, Barreto se quedó con la corona.

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, participó en la pasarela final y levantó una banda con la frase "Viva Cristo Rey" antes de entregar la corona a su sucesora. Durante los últimos momentos de la gala también se anunció que Costa Rica será la sede de la edición 2027.

El recorrido de las candidatas en Miss Universo 2026

Al inicio de la ceremonia, las 116 concursantes se presentaron ante el público. Luego se anunciaron las 30 semifinalistas: Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Ecuador, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Puerto Rico, Israel, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.

Las 30 clasificadas participaron del desfile en traje de baño. De esa instancia avanzaron 12 candidatas: Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia. Después del desfile en traje de noche se definió el grupo de cinco finalistas.

La participación argentina y los premios de la ganadora

La argentina Daiana Stefani Pereyra, de 28 años, no logró ingresar entre las 30 semifinalistas. Modelo y tripulante de cabina, ocupó el lugar que inicialmente iba a corresponder a Tamara Rogouski, quien se retiró por motivos personales. Pereyra había sido primera finalista en el certamen nacional y fue designada para representar al país de acuerdo con el orden de clasificación.

La Organización Miss Universo no difundió cifras oficiales sobre los beneficios económicos de la coronación de 2026. Estimaciones basadas en datos publicados sobre ediciones anteriores calcularon que la ganadora podría recibir una remuneración anual de 250.000 dólares por su tarea como representante del certamen. También se informó que Fátima Bosch habría recibido un premio de 250.000 dólares y una asignación mensual de 50.000 dólares para cubrir viajes y compromisos oficiales.

Tomadas como referencia, esas cifras permitirían estimar un paquete de hasta 850.000 dólares durante los 12 meses de reinado. Sin embargo, ese monto no necesariamente constituye una ganancia personal: una parte podría destinarse a traslados, apariciones públicas y actividades oficiales como embajadora del concurso.

Entre los beneficios mencionados para la ganadora también figuran el acceso a una residencia en Nueva York durante el año de reinado, servicios profesionales de estilismo y oportunidades relacionadas con marcas y patrocinadores. Los montos y las condiciones económicas correspondientes a Barreto no fueron confirmados públicamente por la organización.