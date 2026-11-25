En La edad de la razón, el escritor y político defendió la honestidad intelectual y advirtió que profesar creencias ajenas puede derivar en hipocresía y corrupción social.

La felicidad, para Thomas Paine, dependía de la coherencia entre las convicciones personales y lo que cada individuo expresa. En el primer capítulo de La edad de la razón, el pensador sostuvo: "La verdadera felicidad solo se puede alcanzar cuando los individuos son fieles a sí mismos y a sus propias convicciones".

La obra, publicada en tres partes entre 1794 y 1807, desarrolla una defensa del derecho individual a creer. Paine consideraba que fingir una fe que no se sostiene de manera genuina constituye una "mentira mental", capaz de corromper la mente y abrir paso a otros males morales.

Thomas Paine y la honestidad de las convicciones

Para el autor, la deshonestidad intelectual no era un asunto exclusivamente privado. A su juicio, profesar una creencia sin sentirla conduce a la hipocresía y puede extender una degradación ética en la sociedad. La correspondencia entre pensamiento y acción era, así, una condición fundamental de la vida moral.

En otra de las frases más conocidas del libro, Paine afirmó: "Mi propia mente es mi propia iglesia". Con esa declaración rechazó que una institución mediara entre las personas y sus convicciones más profundas.

La trayectoria política e intelectual de Thomas Paine

Paine nació en Thetford, Inglaterra, en 1737. En 1774 emigró a las colonias americanas y se convirtió en una de las voces destacadas a favor de la independencia. Su panfleto Sentido Común, publicado en 1776, contribuyó a impulsar el apoyo popular a la ruptura con el dominio británico.

Más tarde participó en la Revolución Francesa y escribió Los derechos del hombre. Sus posiciones radicales también le trajeron persecuciones, entre ellas un juicio por libelo sedicioso en Gran Bretaña. Regresó a América en 1802, pero pasó sus últimos años marginado. Murió el 8 de junio de 1809; apenas unas pocas personas asistieron a su funeral, en un contexto de rechazo a sus creencias.

La edad de la razón y la crítica a las instituciones religiosas

La edad de la razón es un panfleto deísta que cuestiona la autoridad de la Biblia y critica a las instituciones religiosas. Paine no negó la existencia de Dios: afirmó creer en un único Dios y rechazó el ateísmo, al mismo tiempo que se oponía al dogma.

Su argumento planteaba que las religiones organizadas eran construcciones humanas, incompatibles con la razón y con una fe genuina. En cambio, sostenía que la revelación divina podía encontrarse en la Creación observable y no en textos escritos por personas: "No busques el libro llamado las escrituras, que cualquier mano humana podría hacer, sino la escritura llamada la Creación".

El libro provocó un breve renacer del deísmo en Estados Unidos y fue recibido con hostilidad en Gran Bretaña, donde el gobierno intentó impedir su distribución. Pese a esa resistencia, su influencia perduró entre generaciones de librepensadores.

La felicidad verdadera, según Thomas Paine

En el capítulo donde aparece la frase, Paine expuso sus creencias y también aquello que rechazaba. Defendió que cada persona tiene derecho a sostener sus propias convicciones, pero vinculó ese derecho con una exigencia: actuar con honestidad y no profesar aquello en lo que no se cree.

La advertencia iba más allá de la conducta individual. Según Paine, la hipocresía religiosa puede alimentar una corrupción social cuando las personas aprenden a decir lo que se espera de ellas en lugar de expresar lo que piensan. Esa defensa de la coherencia, formulada en el siglo XVIII en medio de dos revoluciones, resume su idea de la felicidad verdadera.