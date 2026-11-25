Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La investigadora española explicó cómo los gestos cotidianos de ayuda pueden influir en el bienestar emocional y la actividad cerebral. También señaló que estas conductas se pueden cultivar y que se relacionan con cambios en el organismo.

La neurocientífica y divulgadora española Nazareth Castellanos estudia la relación entre el cerebro y el cuerpo, además de los efectos de la meditación sobre la actividad cerebral. En una de sus intervenciones recientes, analizó cómo ayudar y recibir ayuda puede influir en el bienestar y en el funcionamiento del cerebro.

Para explicar el alcance de estas acciones, Castellanos mencionó una investigación que registró, con cámaras instaladas en casas y lugares de trabajo, con qué frecuencia las personas se ayudan en la vida cotidiana.

La ayuda cotidiana y su impacto en el cerebro

“La investigación determinó que ayudamos o nos ayudan cada dos minutos. Y cuando no ofrecemos nuestra ayuda solo el 2,5% de las veces era porque no quiero ayudarte, el 74% de las veces era porque no puedo en ese momento”, explicó.

La especialista agregó que muchas veces no advertimos cuántas veces colaboramos con otras personas a lo largo del día. Sujetar una puerta, preparar la comida para la familia, preguntar si alguien necesita algo u ofrecer un café en el trabajo son algunos ejemplos de esos gestos.

Según Castellanos, estos actos de bondad pueden contribuir al bienestar y la felicidad, además de producir cambios en la actividad cerebral y ayudar a reducir la ansiedad. “Ayudar ayuda al cerebro. Esas pequeñas cositas producen cambios significativos en el cerebro que te ayudan a generar otro mapa del mundo”, afirmó.

Por qué ayudar puede hacernos más felices

La neurocientífica sostuvo que la satisfacción que produce ayudar no es un gesto superficial, sino parte de la naturaleza humana. “Ayudar nos hace más felices y no es cursi, es humano. Es que imaginar que no fuéramos capaces de ser felices regalando, que no recibiendo... si lo somos, entonces quiere decir que somos de alguna manera altruistas”, expresó.

Castellanos también destacó que estas conductas pueden desarrollarse de forma consciente hasta convertirse en hábitos. “Hay un verbo que a mí me encanta y es el de cultivar”, señaló, al referirse a la posibilidad de fortalecer prácticas que favorezcan la convivencia y los vínculos.

El efecto de las buenas acciones en el entorno y el organismo

La investigadora indicó que la ayuda puede influir también en el comportamiento de quienes nos rodean. “Cuando nosotros sabemos que los demás se portan bien, tendemos a comportarnos mejor. Nos contagiamos”, afirmó.

Por último, explicó que reconocer la ayuda que damos y recibimos podría tener efectos que van más allá del bienestar emocional. “El ser consciente de toda esa prosocialidad cambia estructuras del cerebro que luego son las que se utilizan cuando vienen momentos más adversos. Los que ayudan muestran cambios en sus cerebros, en sus sistemas inmunes e inflamatorios, e incluso, y en su metabolismo, en su propio cuerpo”, concluyó.