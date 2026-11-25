Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El Gobierno aprobó medidas sobre el IRPF, el impuesto a la banca y las licencias por nacimiento y duelo, en la recta final de la campaña electoral. El PP acusó al presidente de impulsar iniciativas electoralistas.

En la recta final de las elecciones españolas, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un paquete de medidas sociales y fiscales que presentó como un anticipo de su eventual nuevo programa de gestión. La iniciativa incluye cambios en el IRPF, una prórroga del impuesto a la banca y la ampliación de licencias por nacimiento y fallecimiento.

Desde el Partido Popular (PP) cuestionaron el anuncio. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó las propuestas de “medidas desesperadas” y acusó al mandatario de recurrir a “estrategias electoralistas” para revertir el escenario de los comicios.

Las medidas del Gobierno de Sánchez antes de las elecciones

El Ejecutivo aprobó cuatro iniciativas que, según lo anunciado, tendrían aplicación inmediata. Una de ellas es una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que alcanzaría a 2,6 millones de trabajadores autónomos. También se extendió hasta el ejercicio 2027 el impuesto a la banca, un año más de lo previsto inicialmente.

El Gobierno señaló que los fondos recaudados por el gravamen bancario se destinarían a políticas de vivienda. En una primera estimación, la Moncloa calculó que la prórroga permitiría recaudar 1.400 millones de euros. Más adelante, al referirse al impuesto, el Ejecutivo planteó una recaudación de 1.700 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, afirmó que “Dos millones y medio de autónomos se beneficiarán de esta rebaja fiscal de 465 millones de euros, a la que hay que sumar también otros efectos acumulados indirectamente que afectan también a los autónomos, como es la subvención al combustible de 20 céntimos, diseñada y aprobada en diversos reales decretos leyes”.

Ampliación de licencias por nacimiento y fallecimiento

Las otras medidas contemplan extender hasta 20 semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos, y elevar hasta diez días la licencia por fallecimiento del cónyuge, un hijo o los padres.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió la aprobación de las iniciativas durante la campaña y sostuvo que hacerlo ahora es “perfectamente democrático y legal”. Argumentó que el Ejecutivo está “en plena legislatura y con necesidad de gobernar”, y aseguró que el Consejo de Ministros adoptó las propuestas “en tiempo y forma”, luego de un proceso de “trabajo” y “madurez”. También justificó los decretos fiscales para autónomos por razones de “planificación” antes del 1 de enero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó que hubiera un “uso electoral” del Consejo de Ministros y recordó que llevan “ocho años aprobando normas sociales”.

La disputa electoral entre el PSOE, el PP y Vox

La convocatoria electoral realizada por Sánchez a mediados de octubre aceleró la campaña de las fuerzas políticas españolas. El PP, encabezado por Feijóo, aparecía como favorito en intención de voto, con el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cerca. Vox, liderado por Santiago Abascal, se ubicaba en tercer lugar y podría alcanzar mayoría absoluta en el Parlamento si formara una coalición con los conservadores.

Durante un acto de campaña en Valencia, Feijóo pidió a sus militantes “no dormirse” en el tramo final y advirtió que “no hay que subestimar” al PSOE porque “cuando más heridos están, más peligrosos son”. Tras el anuncio del Gobierno, volvió a cuestionar las medidas y las vinculó con la contienda electoral.

El llamado de Sánchez a concentrar el voto de izquierda

En un mitin celebrado este martes en Huesca, en el noreste del país, Sánchez instó a “optimizar el voto” en las circunscripciones pequeñas, donde “reparten menos escaños”. También llamó a votar al PSOE para “frenar la negrura” que, según expresó, representan los proyectos de la derecha y la ultraderecha.

Sobre las demás fuerzas de izquierda, entre ellas el Frente Amplio, Sumar y Podemos, el presidente afirmó: “Después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas (...) pero ahora a ganar las elecciones”.