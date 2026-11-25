Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La aeronave de la Fuerza Aérea se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el oeste del país. Es el segundo accidente de helicóptero de las Fuerzas Armadas turcas en menos de dos semanas, con un saldo total de nueve militares muertos.

Cinco tripulantes de la Fuerza Aérea de Turquía murieron el martes por la noche cuando el helicóptero en el que realizaban un vuelo de entrenamiento se estrelló en el oeste del país. La aeronave había despegado desde Eskisehir.

El aparato siniestrado era un AS-532 Cougar, un helicóptero bimotor y multipropósito utilizado por fuerzas armadas de distintos países. Eskisehir es la sede del Primer Comando de la Base Principal de Reactores de la fuerza aérea turca.

El accidente del helicóptero Cougar en Eskisehir

El Ministerio de Defensa confirmó el siniestro en un comunicado: «Un helicóptero tipo AS-532 perteneciente a nuestra fuerza aérea, que despegó de Eskisehir con fines de entrenamiento, se ha estrellado».

La cartera informó además que «se ha llegado a los restos del helicóptero y continúan las operaciones de búsqueda y rescate». Más tarde, confirmó la muerte de los cinco tripulantes: «Cinco de nuestros heroicos compañeros de armas que prestaban servicio en el helicóptero de la fuerza aérea que se estrelló... han sido martirizados».

Hallaron los restos cerca de Yorukakcayir

Los restos fueron localizados cerca de Yorukakcayir, un poblado situado a unos 15 kilómetros al oeste del centro de Eskisehir. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a equipos de emergencia en el lugar, junto a los restos del fuselaje, que quedó en gran parte destruido y todavía humeante.

El hecho se produjo menos de dos semanas después de otro accidente. El 12 de noviembre, un helicóptero Sikorsky S-70 del Ejército turco cayó cerca de Malatya, en el sur del país, y murieron sus cuatro tripulantes.

Dos accidentes de helicóptero en menos de quince días

Con ambos siniestros, las Fuerzas Armadas turcas perdieron nueve militares en dos accidentes de helicóptero ocurridos en menos de quince días. Hasta el momento, no hay información oficial sobre las causas de ninguno de los hechos ni detalles sobre el estado de las investigaciones.

El Cougar es un modelo de uso extendido en fuerzas militares de distintos países. Sus tareas habituales incluyen el transporte de tropas, las operaciones de búsqueda y rescate y las misiones logísticas.