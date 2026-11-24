Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Hombres armados mantienen a 30 personas cautivas en un local de la cadena Éxito, luego de un intento fallido de robo a un camión de valores. Los secuestradores reclaman casi dos millones de dólares, dos autos blindados y una vía de escape hacia Barranquilla.

Un grupo de hombres armados tomó como rehenes a 30 personas en un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, tras un intento fallido de robo a un camión de valores. El operativo policial desplegado en el lugar permitió liberar hasta el momento a cinco mujeres mayores.

El episodio comenzó cuando los asaltantes entraron a un centro comercial. Luego de que las cámaras de seguridad detectaran la situación, los operadores activaron los botones de pánico. Ante la rápida llegada de la Policía, los delincuentes se refugiaron en el supermercado Éxito y retuvieron a clientes y trabajadores.

Qué exigen los secuestradores en Cartagena

Los captores reclaman casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y vía libre para escapar hacia Barranquilla, ciudad ubicada a unos 130 kilómetros de Cartagena. Las autoridades desplegaron efectivos policiales y grupos especiales para responder a la toma.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan en el lugar. «están todas la capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública, con grupos especiales allí. Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos. Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía».

Amplio operativo policial y aeropuerto afectado

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios cercanos. También se ve a presuntos delincuentes encapuchados, con armas largas, junto a rehenes arrodillados dentro del supermercado.

Como parte del operativo, las autoridades suspendieron durante más de media hora los aterrizajes en el aeropuerto internacional de Cartagena, para permitir la llegada de un equipo especial de la fuerza pública.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y un centro destacado para reuniones, eventos y congresos en Latinoamérica. La ciudad cuenta con infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y una amplia oferta cultural.