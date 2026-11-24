Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La final de la edición por el 75 aniversario del certamen se realiza este martes en Puerto Rico, con 116 candidatas. La argentina Daiana Stefani Pereyra buscará avanzar en la competencia.

La cuenta regresiva llegó a su fin: este martes 24 de noviembre se celebra la final de Miss Universo 2026, una edición especial que conmemora el 75 aniversario del certamen. Un total de 116 candidatas de distintos países y territorios competirán por la corona en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La representante argentina es Daiana Stefani Pereyra, de 28 años, oriunda de Misiones. Modelo y tripulante de cabina, ocupará el lugar que inicialmente estaba previsto para Tamara Rogouski, quien se retiró de la competencia por motivos personales.

Miss Universo 2026: a qué hora empieza y dónde verla

La gala de coronación se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo. En Argentina, la transmisión fue anunciada para las 21, mientras que Universal+ informó que emitirá el evento en vivo este martes a las 22, hora argentina.

La cobertura para América Latina estará disponible a través de Universal+ y también tendrá presencia en Telemundo Internacional en distintos mercados de la región. En Estados Unidos, la gala se emitirá por Telemundo y podrá verse en Peacock.

Quienes quieran seguir las instancias previas pueden acceder al canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento. Allí se transmitieron los eventos de traje nacional y la competencia preliminar.

Quiénes compiten por la corona de Miss Universo

La lista definitiva está integrada por 116 representantes de países y territorios. Entre las candidatas mencionadas se encuentran la filipina Bea Millan-Windorski, la francesa Garance Authié, la brasileña Marcella Kozinski, la chilena Dominga López y la venezolana Clara Vegas.

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, entregará la corona a su sucesora al cierre de la gala. La ganadora será elegida entre las participantes que logren superar las distintas etapas de evaluación del jurado.

Daiana Pereyra, la representante argentina

Pereyra fue primera finalista en el concurso nacional y quedó a cargo de representar al país de acuerdo con el orden oficial de clasificación. La organización tomó la decisión luego de que Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026, comunicara que no participaría por motivos personales.

La representante misionera cuenta con experiencia en certámenes internacionales y fue Miss Internacional Argentina 2025. En Puerto Rico buscará avanzar en la competencia y llevar a la Argentina a las instancias decisivas.

Países con más títulos de Miss Universo

Estados Unidos encabeza el historial con nueve coronas. Su primer triunfo fue en 1954 y el más reciente, el de R'Bonney Gabriel, llegó en 2022. Venezuela ocupa el segundo puesto, con siete títulos obtenidos en 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y 2013.

El podio lo completa Puerto Rico, con cinco victorias: 1970, 1985, 1993, 2001 y 2006. México y Filipinas comparten el siguiente lugar, con cuatro coronas cada uno. La última ganadora mexicana fue Fátima Bosch, quien obtuvo el título en 2025.

Francia suma dos títulos: Christiane Martel ganó en 1953 e Iris Mittenaere, en 2016. Argentina consiguió una corona en 1962, cuando Norma Nolan se consagró ganadora.