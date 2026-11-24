El especialista Diego García-Borreguero advierte que recuperar horas durante el fin de semana puede aliviar temporalmente la deuda de sueño, pero no revierte sus efectos metabólicos ni el desajuste del reloj biológico.

Intentar recuperar durante el fin de semana las horas de sueño perdidas en los días laborales puede aliviar de manera temporal la deuda acumulada, pero no compensa todos sus efectos. El médico experto en sueño Diego García-Borreguero explicó que dormir más esos días no revierte las alteraciones metabólicas ni el impacto sobre los ritmos circadianos.

El especialista, referente internacional en Medicina del Sueño y director médico internacional del Instituto del Sueño, señaló que la recomendación de dormir ocho horas es una referencia general, no una regla válida para todas las personas. “Una media estadística poblacional, no un dogma biológico individual”, afirmó.

Cuántas horas de sueño necesita cada persona

Según García-Borreguero, la necesidad de descanso presenta diferencias individuales. Hay personas sanas que pueden recuperarse con seis horas y media, mientras que otras necesitan entre ocho horas y media y nueve, debido a factores genéticos relacionados con la presión homeostática y el ritmo circadiano.

“Imponer 8 horas como norma universal es biológicamente incorrecto y clínicamente contraproducente”, sostuvo. Más allá de la cantidad de horas, una señal de alerta es la somnolencia diurna no deseada, sobre todo en situaciones pasivas como leer, asistir a una reunión, mirar televisión o conducir.

Señales de falta de descanso y despertares nocturnos

La necesidad de dormir más no se refleja necesariamente en la fatiga muscular ni en cómo se siente una persona al despertarse. García-Borreguero destacó como indicadores la dificultad para mantenerse despierto, los problemas de atención sostenida, la inestabilidad emocional y la necesidad habitual de estimulantes para conservar el nivel de actividad.

A largo plazo, dormir poco puede asociarse con obesidad y una mayor propensión a enfermedades metabólicas, como la diabetes, y a problemas cardiovasculares. En cambio, despertarse brevemente durante la noche puede ser fisiológico: el sueño suele organizarse en cuatro a seis ciclos de entre 90 y 120 minutos, con microdespertares de pocos segundos que muchas veces no se recuerdan.

Con el envejecimiento, la eficiencia y la consolidación del sueño pueden disminuir de manera natural. El especialista advirtió, sin embargo, que los despertares muy frecuentes pueden estar relacionados con un factor médico que requiera evaluación. También señaló que la reacción emocional y los pensamientos repetitivos frente a un despertar breve pueden convertirse en un problema.

La calidad del sueño y el funcionamiento durante el día

Para valorar si el descanso fue suficiente, García-Borreguero consideró central la funcionalidad diurna integral, que incluye el estado neurocognitivo, emocional y metabólico. En cuanto al sueño nocturno, la continuidad y la eficiencia —es decir, la ausencia de fragmentación— tienen más peso biológico que la cantidad total de horas por sí sola.

La ansiedad y el insomnio, explicó, mantienen una relación bidireccional. La ansiedad activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y eleva el cortisol y las catecolaminas, lo que puede interferir con los mecanismos necesarios para dormir. A su vez, la fragmentación del descanso o la falta de sueño REM dificultan la regulación emocional y pueden aumentar la vulnerabilidad a la ansiedad al día siguiente.

El efecto de recuperar sueño durante el fin de semana

García-Borreguero describió como “jet lag social” el fenómeno de dormir poco durante la semana e intentar compensarlo el fin de semana. Aunque extender el descanso puede reducir a corto plazo la deuda homeostática, no revierte las alteraciones metabólicas ni el impacto sobre los ritmos circadianos.

Además, pasar más tiempo en la cama durante esos días puede desfasar el reloj circadiano central, regulado por el núcleo supraquiasmático. Esto puede dificultar el inicio del sueño el domingo por la noche y perpetuar el ciclo de privación durante la semana laboral.

Ansiedad por dormir y consecuencias cognitivas

La preocupación excesiva por alcanzar un descanso perfecto puede producir una paradoja: la hiperfijación aumenta la ansiedad y la tensión fisiológica, y deteriora la calidad y la continuidad del sueño. A largo plazo, también puede favorecer la cronificación del insomnio secundario y la dependencia de suplementos o fármacos no prescritos.

La privación crónica afecta la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Puede provocar lapsos inadvertidos de atención, conocidos como microsueños, e interferir con la consolidación de la memoria a largo plazo durante el sueño profundo y la fase REM. También altera la evaluación de riesgos y puede aumentar la impulsividad y la rigidez cognitiva.