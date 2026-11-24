La hija de Matías Prats y hermana del periodista Matías Prats Jr. habló sobre su carrera en recursos humanos y el respaldo de su familia. A los 38 años, participó como invitada en el programa La Mesa.

Marta Prats, hija del presentador Matías Prats Luque y hermana de Matías Prats Jr., debutó en televisión como invitada de La Mesa, el programa de Antena 3 conducido por Cristina Pardo. A sus 38 años, habló sobre su familia y explicó por qué eligió una carrera alejada del periodismo.

El apellido Prats está ligado al periodismo español desde hace tres generaciones. Sin embargo, Marta tomó otro rumbo profesional y actualmente ocupa un puesto directivo en Michael Page, consultora especializada en recursos humanos.

Marta Prats y la tradición periodística de su familia

La trayectoria familiar comenzó con su abuelo, Matías Prats Cañete, y continuó con su padre y su hermano, integrante del equipo deportivo de Mediaset. En 2020, durante un homenaje a su padre, Matías Prats Jr. presentó públicamente a su hermana y destacó: “Es la única de la familia que no ha salido periodista, es una compañía muy grata y también está muy orgullosa de su padre”.

Marta estudió Psicopedagogía y Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid y luego completó un máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión por Competencias. Tras trabajar en el ámbito educativo, orientó su carrera a la selección de personal.

La decisión profesional de Marta Prats y el apoyo de su padre

Durante su participación televisiva, explicó que nunca sintió la obligación de seguir la tradición familiar. “Seguro que mi apellido me habría abierto puertas si me hubiera dedicado a lo que ellos se dedican”, reconoció.

También recordó la reacción de su padre cuando le comunicó su decisión. Según contó, el presentador le aconsejó que lo más importante era encontrar una profesión que la hiciera feliz. “Lo que yo siento es orgullo y admiración”, afirmó sobre su familia, y señaló que la imagen pública de los periodistas no siempre coincide con la que muestran en el hogar.

La emisión incluyó un video de Matías Prats, quien reconoció que nunca imaginó ver a su hija en televisión. “Siempre ha sido muy reticente a los temas relacionados con la televisión”, comentó. También destacó su vocación por la educación y por ayudar a personas con discapacidad.

La vida familiar de Marta Prats

El presentador recordó que, cuando era chica, Marta presumía de tener un padre famoso, aunque durante la adolescencia prefería evitar esa exposición. Ella, por su parte, resaltó la dedicación de su padre a la familia: contó que, incluso en jornadas laborales exigentes, siempre encontraba tiempo para sus hijos y que hoy mantiene esa actitud con sus nietos.

En septiembre de 2021, Marta se casó en Madrid con el economista Alberto Salas. Su padre fue el padrino de la ceremonia. La pareja tiene dos hijos, Carlota y Martín. La mayor nació en 2023 y convirtió a Matías Prats en abuelo por primera vez; el periodista expresó entonces su emoción durante una intervención radiofónica.

La participación de Marta en televisión permitió conocer una faceta más personal de la familia Prats y mostró que su elección profesional, lejos de los medios, contó con el respaldo de su padre.